Украина задержала российское рыболовецкое судно с экипажем 

В воскресенье, 25 марта, в Азовском море украинские моряки-пограничники задержали российской судно. Рыболовецкий сейнер «Норд», сообщили в пресс-службе морской охраны Госпогранслужбы, был остановлен в 15 милях от Обиточной косы.
Корабль отбуксировали в Бердянск, где на 9-х членов экипажа составлен протокол об административном правонарушении за нарушение миграционного законодательства, а в отношении капитана по этому же факту возбудили уголовное дело. «Во время проверки было установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории автономной республики Крым. — говорится в сообщении ведомства. — Члены экипажа подозреваются в нарушении порядка выезда со временно оккупированной территории, у всех у них обнаружены т.н. паспорта РФ, выданные в Керчи. Также на сейнере нашли трал и 5 тонн выловленной рыбы»
Судно имело прописку в Керчи, где принадлежало местному хозяйству.
«Чтобы понять ситуацию до конца, надо разобраться в понятии нейтральных вод и местной географии. — прокомментировал капитан 2-го ранге в отставке Андрей Кокорин, — Нейтральными считаются воды, которые находятся на удалении 22,2 миль от берега, но сама Обиточная коса выступает в море более чем на 16 миль. Получается, что от основной линии границы тут выступает дуга, в которую скорей всего случайно заплыли наши рыбаки. Выглядит так, как будто пограничники специально ждали там это судно в засаде. Может это попытка политической провокации или терки местных бизнесменов с привлечением заграничной погранслужбы»