Украина задержала российское рыболовецкое судно с экипажем

В воскресенье, 25 марта, в Азовском море украинские моряки-пограничники задержали российской судно. Рыболовецкий сейнер «Норд», сообщили в пресс-службе морской охраны Госпогранслужбы, был остановлен в 15 милях от Обиточной косы.

Корабль отбуксировали в Бердянск , где на 9-х членов экипажа составлен протокол об административном правонарушении за нарушение миграционного законодательства, а в отношении капитана по этому же факту возбудили уголовное дело. «Во время проверки было установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории автономной республики Крым . — говорится в сообщении ведомства. — Члены экипажа подозреваются в нарушении порядка выезда со временно оккупированной территории, у всех у них обнаружены т.н. паспорта РФ , выданные в Керчи . Также на сейнере нашли трал и 5 тонн выловленной рыбы»

Судно имело прописку в Керчи, где принадлежало местному хозяйству.