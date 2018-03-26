Ещё
Украина задержала российское рыболовецкое судно с экипажем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украина задержала российское рыболовецкое судно с экипажем 

Русская Семерка 26 марта 2018
Фото: Русская Семерка
В воскресенье, 25 марта, в Азовском море украинские моряки-пограничники задержали российской судно. Рыболовецкий сейнер «Норд», сообщили в пресс-службе морской охраны Госпогранслужбы, был остановлен в 15 милях от Обиточной косы.
Корабль отбуксировали в Бердянск, где на 9-х членов экипажа составлен протокол об административном правонарушении за нарушение миграционного законодательства, а в отношении капитана по этому же факту возбудили уголовное дело. «Во время проверки было установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории автономной республики Крым. — говорится в сообщении ведомства. — Члены экипажа подозреваются в нарушении порядка выезда со временно оккупированной территории, у всех у них обнаружены т.н. паспорта РФ, выданные в Керчи. Также на сейнере нашли трал и 5 тонн выловленной рыбы»
Судно имело прописку в Керчи, где принадлежало местному хозяйству.
«Чтобы понять ситуацию до конца, надо разобраться в понятии нейтральных вод и местной географии. — прокомментировал капитан 2-го ранге в отставке Андрей Кокорин, — Нейтральными считаются воды, которые находятся на удалении 22,2 миль от берега, но сама Обиточная коса выступает в море более чем на 16 миль. Получается, что от основной линии границы тут выступает дуга, в которую скорей всего случайно заплыли наши рыбаки. Выглядит так, как будто пограничники специально ждали там это судно в засаде. Может это попытка политической провокации или терки местных бизнесменов с привлечением заграничной погранслужбы»
Русская Семерка: последние новости
Путин рассказал об информационных вбросах о пожаре в Кемерове ЛДПР выступила против переоборудования производственных помещений в ТЦ Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля»
 Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева339
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине499
Правительство назвало главный тормоз России146
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово304
Великобритания придумала наказание для России193
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение