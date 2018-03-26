Электробус, вперед! В Курске появится новый вид транспорта

До 10 километров без сети

На прошлой неделе в Курске состоялась презентация новой пассажирской техники. У электробуса имеется динамическая подзарядка, что позволяет ему преодолевать до 10 километров пути без подключения к контактной сети. Эта низкопольная модель с увеличенным автономным ходом производится в городе Энгельс Саратовской области с 2016 года и полностью соответствует требованиям госпрограмм «Доступная среда» и «Энергоэффективность и энергосбережение».

«Номинальная вместимость салона — 85 человек, при этом 29 мест для сидения. Посреди салона имеется накопительная площадка для стоящих пассажиров, на которой возможно размещение инвалидной или детской коляски, — рассказал журналистам в ходе презентации электробуса советник генерального директора ЗАО «Тролза» по вопросам эксплуатации Сергей Буланов . — Наши троллейбусы успешно зарекомендовали себя в Симферополе Севастополе , Туле, Чебоксарах и в аргентинском городе Росарио. Сейчас ведётся поставка 115 единиц в Санкт-Петербург ».

Купят 10 машин

Новые машины, безусловно, пригодятся там, где нет возможности построить полноценную троллейбусную сеть, например, в посёлке Северный.

«Очень важно, что эти машины позволяют создавать новые маршруты без дорогостоящих вложений в инфраструктуру, ведь подзарядка батарей происходит во время подключения к контактной сети, — подчеркнул глава Курска Николай Овчаров . — С руководством ЗАО «Тролза» достигнута договоренность об опытной эксплуатации такого троллейбуса в городе Курске: в течение нескольких дней он будет работать на маршруте, связывающем пр-т Дериглазова с центром города. А в сентябре, уже есть такая договорённость, в Курск поступят 10 троллейбусов нового поколения».

Стоимость такого троллейбуса — 16,5 млн руб. Но с учётом субсидирования по федеральной программе цена его составит 9 млн руб. Это весьма привлекательный вариант для бюджета города Курска. Ведь по предварительным оценкам, строительство полноценной троллейбусной линии с тяговой подстанцией для нужд нового микрорайона могло бы обойтись бюджету почти в 200 млн рублей.