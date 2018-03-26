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Электробус, вперед! В Курске появится новый вид транспорта
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Электробус, вперед! В Курске появится новый вид транспорта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
До 10 километров без сети
На прошлой неделе в Курске состоялась презентация новой пассажирской техники. У электробуса имеется динамическая подзарядка, что позволяет ему преодолевать до 10 километров пути без подключения к контактной сети. Эта низкопольная модель с увеличенным автономным ходом производится в городе Энгельс Саратовской области с 2016 года и полностью соответствует требованиям госпрограмм «Доступная среда» и «Энергоэффективность и энергосбережение».
«Номинальная вместимость салона — 85 человек, при этом 29 мест для сидения. Посреди салона имеется накопительная площадка для стоящих пассажиров, на которой возможно размещение инвалидной или детской коляски, — рассказал журналистам в ходе презентации электробуса советник генерального директора ЗАО «Тролза» по вопросам эксплуатации Сергей Буланов. — Наши троллейбусы успешно зарекомендовали себя в Симферополе, Севастополе, Туле, Чебоксарах и в аргентинском городе Росарио. Сейчас ведётся поставка 115 единиц в Санкт-Петербург».
Купят 10 машин
Новые машины, безусловно, пригодятся там, где нет возможности построить полноценную троллейбусную сеть, например, в посёлке Северный.
«Очень важно, что эти машины позволяют создавать новые маршруты без дорогостоящих вложений в инфраструктуру, ведь подзарядка батарей происходит во время подключения к контактной сети, — подчеркнул глава Курска Николай Овчаров. — С руководством ЗАО «Тролза» достигнута договоренность об опытной эксплуатации такого троллейбуса в городе Курске: в течение нескольких дней он будет работать на маршруте, связывающем пр-т Дериглазова с центром города. А в сентябре, уже есть такая договорённость, в Курск поступят 10 троллейбусов нового поколения».
Стоимость такого троллейбуса — 16,5 млн руб. Но с учётом субсидирования по федеральной программе цена его составит 9 млн руб. Это весьма привлекательный вариант для бюджета города Курска. Ведь по предварительным оценкам, строительство полноценной троллейбусной линии с тяговой подстанцией для нужд нового микрорайона могло бы обойтись бюджету почти в 200 млн рублей.
Сейчас на проспекте Дериглазова проживает порядка 50 тыс. человек. До центра города они могут добраться на автобусах как большой, так и малой вместимости: ПАЗ, «Форд» и ГАЗ. Но этого недостаточно, люди жалуются на переполненность в пассажирском транспорте и постоянную давку в салонах маршруток. Поскольку Северный жилой район от троллейбусной линии удалён на 2,7 км, электробус здесь как нельзя кстати.
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