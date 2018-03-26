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Прокуратура внесла представление директору нижегородского интерната за побег воспитанников
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Умер Сергей Мавроди

Прокуратура внесла представление директору нижегородского интерната за побег воспитанников 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Директор школы-интерната № 1 Нижнего Новгорода получил предоставление от прокуратуры за неисполнение требований законодательства. Несовершеннолетние воспитанники неоднократно самовольно уходили из учреждения. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.
Сотрудники прокуратуры выявили, что профилактическая работа с воспитанниками проводилась формально, а планирование воспитательной работы осуществлялось без учета индивидуальных особенностей подростков и их склонностей к бродяжничеству.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, нижегородца отсудила у ДУКа 1,5 млн рублей.
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