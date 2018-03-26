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Завершилась проверка по найденному мешку с отрубленными кистями рук
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Завершилась проверка по найденному мешку с отрубленными кистями рук 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Прокуратура провела проверку по факту обнаружения под Хабаровском пакета с человеческими кистями и нашла нарушения в работе КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
Как сообщает краевая прокуратура, в ходе проверки КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения Хабаровского края выявлены нарушения законодательства, передает РИА «Новости».
В частности, установлено, что «учет захороненных и еще хранящихся частей тел, в том числе кистей рук, в КГБУЗ „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ не ведется, локальными актами учреждения порядок учета не закреплен, ответственные лица не назначены».
Отмечается, в 2017 году в трех случаях кисти рук после медико-биологической экспертизы были доставлены в морг КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Однако в настоящее время на хранении эти фрагменты неопознанных тел отсутствуют, подчеркнули в надзорном ведомстве, и установить их местонахождение либо место и дату захоронения невозможно.
«Хранение поступивших в КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» неопознанных тел осуществляется ненадлежащим образом, поскольку учет взятия и передачи частей тел не осуществляется. Установить даты передачи частей тел для дактилоскопирования и их возвращения в КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» для дальнейшего захоронения невозможно», — заявили в прокуратуре региона.
Также в надзорном ведомстве подчеркнули, что «отсутствие учета создает условия и возможность совершения неправомерных действий в отношении частей непознанных тел — ненадлежащего их хранения и захоронения».
По результатам проверки прокурор Хабаровска внес представление начальнику «Бюро судебно-медицинской экспертизы» об устранении выявленных нарушений.
Напомним, ранее прокурору Хабаровского края поручили проверить соблюдение законодательства по захоронению невостребованных тел умерших после того, как в реке Амур был найден мешок с 26 парами отрубленных кистей рук. СК пояснил, что найденные конечности не имеют криминального происхождения; они были неправильно утилизированы одним из медучреждений Хабаровска.
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