Завершилась проверка по найденному мешку с отрубленными кистями рук

Прокуратура провела проверку по факту обнаружения под Хабаровском пакета с человеческими кистями и нашла нарушения в работе КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

В частности, установлено, что «учет захороненных и еще хранящихся частей тел, в том числе кистей рук, в КГБУЗ „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ не ведется, локальными актами учреждения порядок учета не закреплен, ответственные лица не назначены».

Отмечается, в 2017 году в трех случаях кисти рук после медико-биологической экспертизы были доставлены в морг КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Однако в настоящее время на хранении эти фрагменты неопознанных тел отсутствуют, подчеркнули в надзорном ведомстве, и установить их местонахождение либо место и дату захоронения невозможно.

«Хранение поступивших в КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» неопознанных тел осуществляется ненадлежащим образом, поскольку учет взятия и передачи частей тел не осуществляется. Установить даты передачи частей тел для дактилоскопирования и их возвращения в КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» для дальнейшего захоронения невозможно», — заявили в прокуратуре региона.

Также в надзорном ведомстве подчеркнули, что «отсутствие учета создает условия и возможность совершения неправомерных действий в отношении частей непознанных тел — ненадлежащего их хранения и захоронения».

По результатам проверки прокурор Хабаровска внес представление начальнику «Бюро судебно-медицинской экспертизы» об устранении выявленных нарушений.

Напомним, ранее прокурору Хабаровского края поручили проверить соблюдение законодательства по захоронению невостребованных тел умерших после того, как в реке Амур был найден мешок с 26 парами отрубленных кистей рук. СК пояснил, что найденные конечности не имеют криминального происхождения; они были неправильно утилизированы одним из медучреждений Хабаровска.