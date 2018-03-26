Дмитрий Вялков: мы меняемся к лучшему

— Дмитрий Владимирович, всегда считалось, что технологическое присоединение — одна из главных проблем для бизнеса. Во всяком случае, именно о нем как серьезном административном барьере для малого и среднего предпринимательства говорил президент РФ на Госсовете 12 ноября 2016 года. Как оцениваете итоги технологического присоединения в регионах деятельности компании? Что нового?

— Можем констатировать, что 2017 год закончили с позитивным результатом. Приняли порядка 33 тыс. заявок на техприсоединение (ТП). Это несколько меньше, чем в 2016-м (33 132 заявки в 2017-м, 33 559 в 2016-м, 34 675 в 2015-м — прим. ТАСС ).

— Снижение числа заявок означает, что количество ТП близко к насыщению потребностей в регионе?

— В этом количестве преобладает льготная категория потребителей. Также, в основном, развиваются территории в окрестностях крупных городов. Мы понимали, что земля в конгломерациях когда-то должна будет закончиться. И ожидали больших темпов снижения. Итоги показали несколько более плавный процесс.

Ситуация меняется, изменяются тарифы, расширяется перечень льготных категорий, что подогревает интерес к ТП. Поэтому мы не ожидаем серьезного снижения в ближайшее время. В целом, повторюсь, закончили год неплохо, все поступившие заявки выполнили. Стремимся к 100-процентному исполнению договоров ТП со стороны сетевой организации.

— Какие ключевые моменты были в 2017 году?

— В прошлом году во исполнение перечня поручений президента РФ на федеральном уровне начало действовать постановление о внедрении целевых моделей ТП. Здесь мы плавно переходим к категории потребителей «doing business» — малый и средний бизнес (МСБ), до 150 кВт. Для этой категории законом предусмотрено осуществление ТП в срок до 90 дней. Успешно справляемся с задачей — по итогам 2017 года в "МРСК Урала" эту категорию подключаем в среднем за 74 дня, в том числе по филиалу «Свердловэнерго» — за 48 дней, по ЕЭСК (Екатеринбургская электросетевая компания, дочернее общество ОАО «МРСК Урала» — прим. ТАСС) — за 72 дня.

— Эти сроки вами были предустановлены или так получилось?

— Старались делать все как можно быстрее, поэтому по факту уложились в сроки с опережением прописанного законодательством максимума на 20%.

Тем временем правительство способствовало улучшению показателей ТП, в том числе постановлением, внедряющим целевые модели. Оно вовлекало в работу по сокращению сроков всех участников рынка, в том числе регионы, муниципалитеты и так далее, а не только сетевые организации. Здесь мы проводим большую работу, в том числе с субъектами РФ

— Какие итоги этой работы?

— Говоря о Свердловской области , мы можем констатировать определенные успехи. Выстроен конструктивный диалог. Мы заключаем соглашения с муниципалитетами на сокращения сроков. Здесь, на уровне муниципалитетов, сложилось много точек соприкосновения, предполагающих достаточно обширный документооборот в каждом случае, и в тоже время существуют нормативные сроки. Для оптимизации этого взаимодействия мы вышли с инициативой вместе с субъектом РФ, чтобы муниципалитеты подумали, как сократить эти процедуры по количеству и срокам.

Активно в регионе развивается и интерактивный сервис — речь о портале ТП. Реализуются уникальные вещи, — например, создается площадка, где участники могут согласовывать свои проекты друг с другом. Это очень здорово. В России можно пересчитать по пальцам регионы, где это есть.

— В России их так мало?

— Да. Я вхожу в рабочую группу при Минэнерго РФ по мониторингу внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», поэтому информация достоверная. Действительно, таких примеров в России считанные единицы.

— А что вообще по стране?

— Буквально на днях в Москве прошло заседание профильной рабочей группы. Оно показало, что в регионах есть определённое лукавство по этим позициям, поэтому было принято решение ужесточить спрос. Но Свердловская область с этим успешно справляется. Будем в регионе еще более настойчиво работать и вовлекать муниципальные образования. Над формами подумаем — либо это будет деловая игра, либо еще что, потому что в рабочем порядке решение зачастую приходит труднее в силу разных причин, в том числе бюрократических.

— Какие трудности показал минувший год?

— Прежде всего они связаны с прохождением наших ЛЭП по землям так называемых «иных собственников». По землям муниципалитетов есть постановление, и нужно работать лишь над сокращением сроков. Когда сталкиваемся с частниками, начинаются проблемы. Нередко нам приходится либо перепроектировать, либо изменять трассу, и это сказывается прежде всего на сроках.

Иногда в связи с этим возникает непонимание. Нас спрашивают: что вы так долго подключаете? Казалось бы, все понятно, все рядом, но есть трудности именно такого рода. В этом поможет только установление сервитута, — законопроект уже подготовлен и находится на рассмотрении на уровне РФ. Надеемся, в этом году он воплотится в закон, и давление подобных проблем уменьшится.

Хотя должен признаться, что и в нашей деятельности в этой части есть некоторые огрехи. Из более чем 33 тысяч заявок появление единиц, и даже десятков, неизбежно. Но у нас множество интерактивных сервисов и каналов связи с потребителями, в том числе онлайн, и мы на эти обращения, вопросы и жалобы оперативно реагируем.

— А есть ли сроки для рассмотрения таких обращений?

— Общение по всем каналам, начиная от call-центра, Telegram, WhatsApp, и до интернет-приемной гендиректора, в интерактивных сервисах ведется специалистами, реальными людьми, а не роботами, в режиме онлайн. Кроме того, в call-центр поставили наше ПО, позволяющее оператору видеть ход исполнения обязательств. Соответственно, решение вопроса начинается сразу после обращения. Если вопрос особый и требует времени для решения, то мы берем себе 10 дней для того, чтобы разобраться и решить, либо обстоятельно ответить.

Также мы взаимодействуем с надзорными органами. Каналов и направлений взаимодействия для потребителей сегодня очень много, и некоторые не обращаются напрямую к нам, а жалуются, например, в УФАС . Это не критичная масса, — например, из восьми с лишним тысяч действующих договоров в Свердловской области нашим подразделениям, которые работают в регионе, в прошлом году было выдано 21 предписание надзорного органа. Это, повторяю, не критично, но все же призываем обращаться прямо к нам — оперативно решить можно любой вопрос.

— Мы до сих пор говорили об ответственности компании в процедуре ТП. А есть ли ответственность потребителя?

— Такая проблема существует. Экономические стимулы в рамках договорных отношений по ТП мизерны. Говоря о льготной категории, отмечу, что потребитель может заплатить нам штраф по договорной неустойке максимум 10 тысяч рублей. При этом на его ТП мы можем затратить сотни тысяч рублей. Масштабы несоизмеримы.

Есть и другая проблема. Например, в течение максимум 90 дней, в соответствии с федеральным законом, мы присоединяем предпринимателя из категории МСБ. И в половине случаев эта мощность не востребована.

— Зачем тогда торопиться подключать?

— Есть закон, мы его выполняем. Это во-первых. Во-вторых — сроки, доступность и стоимость ТП — важные показатели инвестиционного климата. В регионах он мониторится по среднему времени подключения объектов малого и среднего бизнеса в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии». Страна, в свою очередь, рейтингуется Всемирным банком по сопоставимым критериям. Разве в наших интересах портить статистику? Поэтому всеми силами стараемся улучшать эти показатели. Предприниматель же вольготно распоряжается сроками, ему закон вменяет гораздо большие временные лимиты.

Итого — инфраструктурные компании обременены, а потребитель может спокойно сидеть на предоставленных ему, порою ценой больших усилий и расходов, киловаттах. Не строиться, не открывать бизнес, не развиваться — просто сидеть. Здесь, на наш взгляд, нужна обоюдная жесткая ответственность.

— Ведется ли такая работа на федеральном уровне?

— Да. Когда мощности не задействованы, это экономически неэффективно. Это понятно и энергетикам, и власти.

— С какими приоритетами выходите в 2018 год?

— На протяжении всей беседы я пытаюсь сказать самое главное — мы открыты для решения любых вопросов. Считаем, что одно из главных достижений последнего времени — качественная обратная связь с потребителем. Если перенестись, например, на пять лет назад, то прогресс огромен, разница — небо и земля. Мы активно используем IT, хотя темпы и результаты их внедрения нам не прописаны, могли бы, как говорится, сидеть спокойно. Но мы становимся высокотехнологичной компанией, ориентированной на клиентов.