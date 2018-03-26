Какие территории в регионе благоустроят по итогам голосования

В день президентских выборов жители Нижегородской области отдавали голоса и за территории в своих городах, которые хотели бы благоустроить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование за обновление парков, скверов шло в 19 городах региона. Только в Нижнем Новгороде в нём приняли участие более 270 тысяч человек. Первые итоги уже известны.

Пятёрка от района

Голосование за территории, которые должны быть, по мнению нижегородцев, благоустроены в первую очередь, шло во всех районах Нижнего Новгорода. В каждом жители определили пять территорий, обновление которых важно. В Автозаводском большинство голосов получил сквер № 1 по улице Прыгунова (от улицы Смирнова до Южного шоссе). В пятёрку проектов вошли также территория вдоль озера по улице Пермякова, Парк Славы, культбаза в микрорайоне Северный, рекреационно-природная территория на берегу Оки.

В Канавинском районе на первое место вышел сквер Чкалова — на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской революции. В Ленинском районе с большим отрывом лидирует парк «Дубки». К слову, в администрации Нижнего Новгорода отмечают, что жители этого района Нижнего Новгорода за объекты благоустройства голосовали активнее всех: парк получил 45 тысяч голосов (для сравнения: у сквера Чкалова — 6,6 тысячи). В Московском районе больше всего голосов у скверов на площади Героев и улице Просвещенской. Жители Нижегородского района хотели бы в первую очередь благоустроить сквер имени 1905 года, Приокского — территорию Щёлоковского хутора. Ту же точку на карте города выбрал Советский район — жители проголосовали за благоустройство пляжей на Втором и Третьем озёрах. Сормовичи — за благоустройство сквера по улице Ефремова.

Очередь дойдёт

Голосование по объектам благоустройства в регионе шло в 19 городах с населением более 20 тысяч человек. Кроме Нижнего Новгорода свой выбор делали в Арзамасе Сарове , на Бору, в Кстове, Павлове, Выксе, Заволжье Богородске . Точки ремонта определяли также в Городце , Семёнове, Лыскове, Шахунья , Чкаловске, Навашине. В Дзержинске первое место в рейтинге проектов по итогам голосования занял бульвар Космонавтов. В Балахнеблагоустроят Волжский сквер. Как сообщили в администрации Балахнинского района, сейчас там импровизированное футбольное поле, старая детская горка, а планируются новые спортплощадки, игровая зона с современными конструкциями, скейт-площадка, велосипедная дорожка и многое другое. Кулебачанебольшинством голосов решили благоустраивать Парк культуры и отдыха, а жители Сергача хотят видеть красивым и обновлённым сквер в посёлке Юбилейный.

Общественные пространства, занявшие первые места, начнут благоустраивать уже в этом году. Деньги — из федерального, регионального и местных бюджетов.

Двигателем проекта станет некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области». По предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова городская Дума приняла решение такую организацию создать. Учредителями станут администрация Нижнего Новгорода и правительство Нижегородской области.

— Объекты благоустройства, занявшие второе, третье, четвёртое и пятое места, без внимания не останутся, — подчеркнул нижегородский градоначальник. — Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на пять лет, и результаты голосования станут основой для долгосрочных планов благоустройства. Это движение в правильном направлении: по моему глубокому убеждению, именно горожане должны решать, каким хотят видеть свой город. Системная работа с реализацией одного-двух проектов в год создаёт устойчивый эффект стабильного улучшения города.

А у них во дворе…

Как сообщил председатель городской Думы Дмитрий Барыкин , сейчас начнётся подготовка документации под эскизные проекты, чтобы деньги, которые уже выделены, расходовались эффективно.

Всего при подготовке к рейтинговому голосованию по благоустройству территорий от горожан было принято несколько тысяч предложений, в том числе по территориям, не вошедшим в перечень для голосования. Их направили на рассмотрение в районные администрации.

— Предварительный анализ показал, что основная часть предложений относится к вопросу благоустройства дворовых территорий, — пояснил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

По всей видимости, программу формирования комфортной городской среды в части благоустройства дворов будут расширять.