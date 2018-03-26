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Мешок с полусотней человеческих рук оказался в Амуре по вине судмедэкспертов
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Мешок с полусотней человеческих рук оказался в Амуре по вине судмедэкспертов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Прокуратура Хабаровска выявила нарушения в работе бюро судебно-медицинской экспертизы, из-за которых в районе протоки Бешеная (Амура) 8 марта были обнаружены 52 человеческие кисти. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки деятельности учреждения министерства здравоохранения Хабаровского края прокуроры установили, что учет захороненных и еще хранящихся частей тел, в том числе кистей рук, не ведется, порядок не закреплен, ответственные лица не назначены. В прокуратуре отметили, что в 2017 году в трех случаях кисти рук после проведения медико-биологической экспертизы были доставлены в морг бюро, однако в настоящее время на хранении данные фрагменты неопознанных тел отсутствуют. Установить их местонахождение либо место и дату захоронения не представляется возможным.
По результатам проверки прокурор Хабаровска внес представление начальнику бюро судебно-медицинской экспертизы об устранении выявленных нарушений.
Кисти отсекают в морге у неопознанных тел, чтобы после специальной обработки снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.
8 марта сообщалось, что рыбаки нашли человеческие останки. Тогда же источник «Ленты.ру» отмечал, что кисти могли попасть в реку вследствие нарушения правил утилизации медицинских отходов.
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