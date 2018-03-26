Ещё
ДПД МВД России: О некоторых мерах, направленных на обеспечение выполнения МВД России обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

ДПД МВД России: О некоторых мерах, направленных на обеспечение выполнения МВД России обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006… 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
25 января 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 21 декабря 2017 г. № 949 «О некоторых мерах, направленных на обеспечение выполнения МВД России обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ „О персональных данных“ (регистрационный № 49772).
Приказом утверждены:
Правила обработки персональных данных в системе МВД России (далее — Правила);
Порядок доступа сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ „О персональных данных“ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Приказом устанавливаются единые подходы по организации в МВД России работы, связанной с обработкой персональных данных субъектов персональных данных, находящихся в распоряжении ведомства при осуществлении возложенных на Министерство полномочий.
Ответственный за организацию обработки персональных данных в системе МВД России назначается из числа заместителей Министра внутренних дел Российской Федерации.
Правила определяют цели обработки персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей обработки.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Партизанском районе Приморья полицейские навестили воспитанников детского сада В преддверии 300-летия Российской полиции в УМВД России по Магаданской области проведен конкурс профмастерства Пополнение в рядах псковской полиции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия247
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП150
Умер Сергей Мавроди63
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово275
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение