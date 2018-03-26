ДПД МВД России: О некоторых мерах, направленных на обеспечение выполнения МВД России обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006…

25 января 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 21 декабря 2017 г. № 949 «О некоторых мерах, направленных на обеспечение выполнения МВД России обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ „О персональных данных“ (регистрационный № 49772).

Приказом утверждены:

Порядок доступа сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ „О персональных данных“ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Приказом устанавливаются единые подходы по организации в МВД России работы, связанной с обработкой персональных данных субъектов персональных данных, находящихся в распоряжении ведомства при осуществлении возложенных на Министерство полномочий.

Ответственный за организацию обработки персональных данных в системе МВД России назначается из числа заместителей Министра внутренних дел Российской Федерации.

Правила определяют цели обработки персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей обработки.