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За сутки в Подмосковье проверили безопасность в 50 торговых центрах
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За сутки в Подмосковье проверили безопасность в 50 торговых центрах 

RT на русском 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
За сутки в Московской области проверили 50 торговых центров, сообщает телеканал «360». Как рассказал зампред правительства региона Дмитрий Пестов, Подмосковье — один из лидеров в России по числу ТЦ, там действует более тысячи таких объектов.
«Помимо торговых центров, мы по поручению губернатора проводим такие же проверки с объектами культуры и образования, то есть с объектами, где массовое скопление людей», — заявил, со своей стороны, начальник ГУ МЧС России по области Сергей Полетыкин.
Проверка объектов, в том числе учебная эвакуация, затронет все заведения. Итоги работы представят губернатору.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге предложили пересмотреть требования к строительству и оборудованию торгово-развлекательных центров.
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Источник: замгубернатора Кемеровской области снят с должности В МИД России назвали дискриминацией регулярный отказ Sputnik и RT в аккредитации во Франции Посольство России похвалило Джонсона за хороший литературный вкус
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