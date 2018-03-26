Ещё
Почему татаркий курай стал башкирским народным инструментом?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

Почему татаркий курай стал башкирским народным инструментом? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Новость о том, что башкиры запатентовали курай, взбудоражила музыкальную общественность Татарстана. Разве курай не татарский инструмент?
«Те, кто говорит, что курай больше башкирский инструмент, чем татарский, не знают историю и культуру этих двух родственных тюркоязычных народов, — считает ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры Эльмира Каюмова. — Я 30 лет участвую в экспедициях, собирала материалы на обширной территории проживания татар, а также изучала работы предшественников. И могу с уверенностью сказать, что курай издавна был в музыкальном обиходе татар.
Мы выезжали в деревни, где башкиры никогда не жили, но на курае там играли издавна. Там сохранились подлинные кураи, не только деревянные, но и сделанные из стеблей полых зонтичных растений. В Апастовском районе были присущие только этой местности деревянные кураи с двумя отверстиями. Есть разновидность музыкального инструмента нугай-курай, название которого имеет чёткую привязку к казанским татарам, называвшимся ногаями. Это ещё раз подтверждает, что и в Татарстане есть корни этого инструмента.
У башкир и татар есть свои особенности держания курая и вдувания в него воздуха, есть и конструктивные отличия инструмента. Но наука так и не нашла ответа на вопрос, кто у кого заимствовал этот музыкальный инструмент. Ведь татары и башкиры на некоторых территориях жили настолько тесно, что местное население уже и само не могло определить точно свою национальность.
Было бы правильным констатировать, что это общий инструмент татар и башкир. И то, что башкиры в этом вопросе пытаются перетянуть одеяло на себя, для музыкальной общественности Татарстана непонятно. Конечно, в Башкирии соцветие курая — государственный символ. Там многое делают для возрождения этого инструмента, чего нет в Татарстане. Но это не значит, что курай не татарский инструмент».
«Курай — общее название и инструмента, и растения, из которого его изготавливают, — говорит башкирский искусствовед Карима Кайдалова. — У татар свой вариант курая — сыбызга, нечто похожее есть у многих тюркских народов, но в таком виде, как в Башкирии, нет нигде. Растение же курай произрастает только в нашей республике, у нас работают непревзойдённые мастера по изготовлению этого инструмента».
В 1981 году миссию по его возрождению взял на себя мастер Вакиль Шугаюпов: он начал изготавливать курай из строганого шпона, довёл инструмент до совершенства и запатентовал. С тех пор в Башкирии началось массовое изготовление национального инструмента.
АиФ Казань: последние новости
Средневековая империя. Подлинная история Золотой Орды Жители «Салават Купере»: «Выселили, а теперь еще и свежий воздух отбирают?» Минниханов поддержал идею включить татарский в систему Google Translate
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия228
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП135
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста133
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение