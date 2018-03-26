Почему татаркий курай стал башкирским народным инструментом?

Новость о том, что башкиры запатентовали курай, взбудоражила музыкальную общественность Татарстана . Разве курай не татарский инструмент?

«Те, кто говорит, что курай больше башкирский инструмент, чем татарский, не знают историю и культуру этих двух родственных тюркоязычных народов, — считает ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры Эльмира Каюмова. — Я 30 лет участвую в экспедициях, собирала материалы на обширной территории проживания татар, а также изучала работы предшественников. И могу с уверенностью сказать, что курай издавна был в музыкальном обиходе татар.

Мы выезжали в деревни, где башкиры никогда не жили, но на курае там играли издавна. Там сохранились подлинные кураи, не только деревянные, но и сделанные из стеблей полых зонтичных растений. В Апастовском районе были присущие только этой местности деревянные кураи с двумя отверстиями. Есть разновидность музыкального инструмента нугай-курай, название которого имеет чёткую привязку к казанским татарам, называвшимся ногаями. Это ещё раз подтверждает, что и в Татарстане есть корни этого инструмента.

У башкир и татар есть свои особенности держания курая и вдувания в него воздуха, есть и конструктивные отличия инструмента. Но наука так и не нашла ответа на вопрос, кто у кого заимствовал этот музыкальный инструмент. Ведь татары и башкиры на некоторых территориях жили настолько тесно, что местное население уже и само не могло определить точно свою национальность.

Было бы правильным констатировать, что это общий инструмент татар и башкир. И то, что башкиры в этом вопросе пытаются перетянуть одеяло на себя, для музыкальной общественности Татарстана непонятно. Конечно, в Башкирии соцветие курая — государственный символ. Там многое делают для возрождения этого инструмента, чего нет в Татарстане. Но это не значит, что курай не татарский инструмент».

«Курай — общее название и инструмента, и растения, из которого его изготавливают, — говорит башкирский искусствовед Карима Кайдалова. — У татар свой вариант курая — сыбызга, нечто похожее есть у многих тюркских народов, но в таком виде, как в Башкирии, нет нигде. Растение же курай произрастает только в нашей республике, у нас работают непревзойдённые мастера по изготовлению этого инструмента».

В 1981 году миссию по его возрождению взял на себя мастер Вакиль Шугаюпов: он начал изготавливать курай из строганого шпона, довёл инструмент до совершенства и запатентовал. С тех пор в Башкирии началось массовое изготовление национального инструмента.