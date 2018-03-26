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«Больше не затопит»: в департаменте городского хозяйства рассказали о ремонте Ново-Вокзальной
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«Больше не затопит»: в департаменте городского хозяйства рассказали о ремонте Ново-Вокзальной 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жителям Самары придется подождать еще несколько месяцев решения проблемы затопления улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.
По словам горожан, огромные лужи вновь образовались на перекрестке с улицей Фадеева.
Вот такой вот пешеходный переход в сердце самого густонаселенного района Самары! Фадеева-Н. Вокзальная pic.twitter.com/kd4fCGeJLT
— Алексей Башмаков (@AV_Bashmakov) 25 марта 2018 г.
— В текущем году планируется выполнить ремонт улицы Ново-Вокзальной. Подрядчик должен будет выполнить и работы по отведению воды с проезжей части, — рассказали в департаменте.
Ремонтировать улицу будут картами длиной по 100 погонных метров. Новый асфальт уложат на площади 62,5 тысячи квадратных метров — от Ново-Садовой до Вольской.
Оплачивать работы будут за счет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего Самарская область получила по этой программе 3,6 миллиарда рублей. Посмотрите полный список дорог, которые планируют отремонтировать в Самаре.
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