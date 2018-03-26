«Больше не затопит»: в департаменте городского хозяйства рассказали о ремонте Ново-Вокзальной

Жителям Самары придется подождать еще несколько месяцев решения проблемы затопления улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.

По словам горожан, огромные лужи вновь образовались на перекрестке с улицей Фадеева.

Вот такой вот пешеходный переход в сердце самого густонаселенного района Самары! Фадеева-Н. Вокзальная pic.twitter.com/kd4fCGeJLT

— Алексей Башмаков (@AV_Bashmakov) 25 марта 2018 г.

— В текущем году планируется выполнить ремонт улицы Ново-Вокзальной. Подрядчик должен будет выполнить и работы по отведению воды с проезжей части, — рассказали в департаменте.

Ремонтировать улицу будут картами длиной по 100 погонных метров. Новый асфальт уложат на площади 62,5 тысячи квадратных метров — от Ново-Садовой до Вольской.