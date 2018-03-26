«Ласточка» начнет курсировать между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля

Первого апреля между Краснодаром Кисловодском начнёт курсировать электропоезд «Ласточка».

Электропоезд будет отправляться из Краснодара в 15:47 с прибытием в Кисловодск в 22:14. В обратном направлении электричка отправляется в 6:07 и прибывает в Краснодар в 12:30.

В ведомстве также подчеркнули, что ориентировочная стоимость билета составит от 665 рублей.