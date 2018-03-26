Ещё
«Ласточка» начнет курсировать между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

«Ласточка» начнет курсировать между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Первого апреля между Краснодаром и Кисловодском начнёт курсировать электропоезд «Ласточка».
Электропоезд будет отправляться из Краснодара в 15:47 с прибытием в Кисловодск в 22:14. В обратном направлении электричка отправляется в 6:07 и прибывает в Краснодар в 12:30.
«Поезд будет останавливаться на станциях в Усть-Лабинске, Тбилисской, Кропоткине, Гулькевичах, Армавире, Невинномысске, Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках», сообщили в РЖД.
В ведомстве также подчеркнули, что ориентировочная стоимость билета составит от 665 рублей.
АиФ Адыгея: последние новости
Назначен первый замминистра экономразвития и торговли Адыгеи В Майкопе выбрали лучших педагогов года В Адыгее состоялась рабочая встреча Мурата Кумпилова и Владимира Гурбы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия221
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП134
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста132
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение