Ещё
В Малайзии за ложные новости предложили лишать свободы на 10 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

В Малайзии за ложные новости предложили лишать свободы на 10 лет 

Российская Газета 1 час назад
Правительство Малайзии вынесло 26 марта на рассмотрение парламента законопроект о введении уголовного наказания за создание и распространение ложных (фейковых) новостей. Об этом сообщает Reuters.
Документ предусматривает за подобные деяния штраф в размере 500 тысяч рингитов (128,14 тысячи долларов) и/или до 10 лет лишения свободы.
Малайзийская оппозиция в связи с новой инициативой заявила о возможном посягательстве на свободу слова. В ответ на это разработчики пояснили, что законопроект направлен именно на то, чтобы оградить общество от ложных новостей, тогда как гарантированная конституцией свобода слова сохраняется.
При этом в документе предусмотрена ответственность не только граждан Малайзии, но и иностранцев, если созданными или распространенными ими недостоверными сведениями был нанесен ущерб гражданину Малайзии.
Законопроект предусматривает наказание за публикацию недостоверной информации не только в официальных СМИ, но также в блогах и соцсетях.
Как считает оппозиция, законопроект специально подготовлен ко всеобщим выборам, которые могут пройти в стране в ближайшие недели.
Российская Газета: последние новости
В Екатеринбурге снесли легендарную телебашню ФАС не против "переезда" провайдеров за абонентами Задайте вопрос руководителю Росреестра Виктории Абрамченко
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия221
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП134
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста132
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение