В Малайзии за ложные новости предложили лишать свободы на 10 лет

Правительство Малайзии вынесло 26 марта на рассмотрение парламента законопроект о введении уголовного наказания за создание и распространение ложных (фейковых) новостей. Об этом сообщает Reuters.

Документ предусматривает за подобные деяния штраф в размере 500 тысяч рингитов (128,14 тысячи долларов) и/или до 10 лет лишения свободы.

Малайзийская оппозиция в связи с новой инициативой заявила о возможном посягательстве на свободу слова. В ответ на это разработчики пояснили, что законопроект направлен именно на то, чтобы оградить общество от ложных новостей, тогда как гарантированная конституцией свобода слова сохраняется.

При этом в документе предусмотрена ответственность не только граждан Малайзии, но и иностранцев, если созданными или распространенными ими недостоверными сведениями был нанесен ущерб гражданину Малайзии.

Законопроект предусматривает наказание за публикацию недостоверной информации не только в официальных СМИ, но также в блогах и соцсетях.

Как считает оппозиция, законопроект специально подготовлен ко всеобщим выборам, которые могут пройти в стране в ближайшие недели.