Где в Казани построят новое кладбище?

Где появится новое кладбище

Летом в Пестречинском районе откроют новое кладбище на 148,5 тысячи мест. Ресурс нового погребального комплекса — 50 лет.

Проблема, куда хоронить жителей Казани , давно стала головной болью для властей города.

«Ситуация критическая: переполнены и крупные некрополи, и кладбища в районах малоэтажной застройки», — отмечал руководитель МУП «Ритуал» Марат Ишкин. Наконец место под некрополь, отвечающее санитарным требованиям, нашли — 86 гектаров возле деревни Званка в Пестречинском районе. Президентом РТ было принято решение о выделении почти 265,5 млн руб. на обустройство кладбища.

Проект предполагает организацию 148 500 мест захоронения. «Город мёртвых» заработает летом, активные работы начнут после таяния снега.

По проекту территория некрополя поделена на две части — мусульманскую и христианскую. По одну сторону от центральной аллеи располагается мечеть, по другую — православный храм, около каждого — площадка для прощания. Предусмотрена также ротонда — небольшое открытое здание с куполом, а также общественный туалет, хозяйственные блоки, здание администрации, просторные парковки. На новом некрополе не будет оград. Учет захоронений планируется вести в электронном виде. На следующем этапе планируется открыть иудейское кладбище на Мамадышском тракте площадью 9,9 га.