Рыба ищет, где легитимнее. Почему в Курской области не развито рыбоводство

На стыке интересов

Курская область — регион «сухопутный». Тема рыборазведения на повестке у нас звучит не часто. Куда привычнее — животноводство, птицеводство. Хотя, положа руку на сердце, рыбу любят многие даже больше, чем мясо. Да вот беда, купить свежую, морскую, хорошего качества по приемлемой цене рядовому жителю практически невозможно.

Проблему могла бы решить свежая рыбка из пруда. Но и с этим, как выяснилось, не всё так просто. При имеющемся потенциале в почти 500 прудов, пригодных для выращивания карпов и толстолобиков, только на 9 водоёмах сейчас осуществляют товарное рыборазведение. По сути получается, что целая отрасль сельского хозяйства, которая могла бы приносить немалые доходы и радовать курян полезной белковой продукцией, находится в загоне. Предприниматели не решаются вкладывать деньги в этот бизнес, поскольку правила игры сейчас мало кому понятны.

По Водному кодексу пруды являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными. Это значит, что на место, где предприниматель разводит аквакультуру, может прийти отдохнуть любой желающий и «бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд». На деле это оборачивается браконьерством, кучами оставленного мусора, кражами собственности арендаторов. Получается, что предприниматели тратят свои средства, платят арендную плату, чистят пруды, запускают туда рыбу, а вылавливают её совершенно другие люди.

Кроме этого возникает масса конфликтов с собственниками гидротехнических сооружений, местным населением, рыболовами-любителями. Не дают расслабляться арендаторам и различные контрольно-надзорные органы. К примеру, если территориальный отдел рыболовства считает, что помимо аквакультуры в пруду могут находиться виды рыб, занесённые в Красную книгу, то спустить воду в водоёме просто невозможно. Бизнесмена обвинят в том, что экологии будет нанесён значительный ущерб, и привлекут к ответственности.

Хорошо на бумаге

«В 2013 году я занял пост, — рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Владимир Казарин , — и первая жалоба, которая ко мне поступила, была именно от рыбоводов. Вопрос заключается вот в чём. У нас много русловых прудов. А русловой пруд — это что? Раз есть ручеек, раз есть гидравлическое сооружение, а вода в федеральной собственности, значит приходи и лови, сколько хочешь».

В прошлом году в Федеральный закон № 143 «Об аквакультуре (рыбоводстве)» были внесены изменения. Пруды на водотоках оставили за рыбоводами. Кроме того, хозяйствовать разрешили на землях сельхозназначения и лесного фонда. Все захлопали в ладоши. Но, как оказалось, рано. Единого толкования закона нет, есть противоречия между Земельным и Лесным кодексами и здравым смыслом. Так что получить в аренду пруд по-прежнему очень сложно. Главная же проблема, что объекты не выделены в обособленное водопользование, так и осталась нерешённой.

«Я написал запросы в различные инстанции и получил противоречивые ответы, — продолжает Владимир Казарин. — Так, в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству считают: «… закон не изменил статуса указанных водных объектов — они по-прежнему относятся к федеральной собственности и являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами». В департаменте регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза РФ сообщили: «… в водном законодательстве термин «пруд» отсутствует, что способствует появлению коллизий при определении прав собственности на такие водные объекты… В соответствии со статьёй 102 Земельного кодекса земли, покрытые поверхностными водами, относятся к землям водного фонда. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков. В этой связи соответствующие имущественные права на земельные участки зачастую успешно оспариваются органами прокуратуры при поддержке территориальных органов федерального агентства водных ресурсов».

Правовой вакуум

Диаметрально противоположного мнения придерживается руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков . «… Контроля со стороны государства за прудовыми объектами не будет, потому что это всё находится в рамках договорных отношений, пруды не являются водными объектами федерального значения. Контролировать можно только качество предоставляемых услуг, и это будут рыночные отношения. А всё остальное мы должны ликвидировать… » (из интервью в « Российской газете », статья «О золотой рыбке», публикация от 04.10.2017 года).

Вот и получается, что сегодня предпринимателям приходится ловить рыбу на свой страх и риск без чёткого понимания, в каком правовом поле они находятся. Такая ситуация не только в Курской области, но и во многих регионах. И в этом правовом вакууме всё идет к тому, что рыбоводство в Курской области, да и по всей стране, может вообще развалиться.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин считает, что водные объекты должны быть предоставлены предпринимателям на длительные сроки эксплуатации — 50-100 лет. Тогда в эту отрасль начнут вкладывать серьёзные деньги и можно будет говорить о разведении не только обычной прудовой рыбы, но и о рыбах ценных пород. Но для того, чтобы это произошло, нужно внести изменения в Водный кодекс, чтобы обеспечить нужные механизмы.

«Технология производства рыбы в прудах такова, что необходимо периодически спускать водоём, чтобы проводить весь спектр работ, — комментирует Евгений Лыкин. — А наш орловский предприниматель Сергей Бухтияров третий год ходит по инстанциям, пытается получить разрешение на понижение уровня. Как в таких условиях работать?»

В итоге на совещании в Торгово-промышленной палате было принято решение обобщить все мнения и обратиться в адрес Уполномоченного при Президенте России с просьбой включить информацию о проблемах рыбоводства в годовой доклад главы государства.

Отомстили арендатору

Три года назад вокруг пруда в Конышевском районе разразилась настоящая война с рукоприкладством и поджогом. Директор ООО «Ушаковское» Михаил Хижняков вступил в конфликт с рыбаками из Золотухинского района. В ходе ссоры арендатора скрутили и закинули в автомобиль, а затем повезли в неизвестном направлении. К счастью, пленнику удалось бежать. Он сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленников задержали, но к тому времени они успели сжечь машину Хижнякова. Хулиганы получили по 6,5 года лишения свободы.

Комментарии

Виктор Егельский, главный государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям.

«Мы не враги предпринимателям и никогда не ставили задачей вставлять палки в колёса. В последний раз плановые проверки рыболовных хозяйств проводились в 2014 году. Что касается выявляемых правонарушений, то сотрудники нашего отдела приезжали только по обращению граждан. Закон об аквакультуре приняли, но пока что ничего не изменилось. Требуются подзаконные акты. А сейчас всё можно, если другим законом не запрещено. Рыбоводы жалуются, что приходится каждый шаг согласовывать. Но Водный кодекс требует, чтобы было получено разрешение на спуск воды. Статья 50 о рыболовстве также регламентирует: вся деятельность должна согласовываться на водных объектах».

Алексей Ларин , руководитель курского филиала Центра лабораторного анализа Росприроднадзора:

«Считаю, что правовой базы на сегодняшний день достаточно. Что нужно предпринимателям? Право на гидротехническое сооружение. Право на земельный участок под водным объектом. Обязательно обеспечить обособление пруда от иных водотоков — рек, ручьёв, чтобы не было смешения с дикой рыбой. То, что высадил предприниматель, не было заражено. Иного ничего не требуется. И главное, чтобы органы власти не препятствовали в выдаче разрешительных документов».