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Прокурор Чайка привезет на Урал 100 человек
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Прокурор Чайка привезет на Урал 100 человек 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург с визитом прибывает генеральный прокурор России Юрий Чайка. В пятницу, 30 марта он проведет заседание в здании Свердловской областной прокуратуры. Темой для обсуждения станут вопросы защиты прав инвесторов на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщил источник «АиФ-Урал».
Известно, что в составе делегации, кроме прокурорских, будет министр по делами открытого правительства Михаил Абызов, представители Минпромторга и Минэкономразвития, а также бизнес-омбудсмены упомянутых территорий. Всего в Екатеринбурге будет около сотни высокопоставленных персон, в том числе представители бизнес-сообщества.
Последний раз генеральный прокурор Юрий Чайка был в Екатеринбурге осенью 2017 года.
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