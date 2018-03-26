Прокурор Чайка привезет на Урал 100 человек

Известно, что в составе делегации, кроме прокурорских, будет министр по делами открытого правительства Михаил Абызов , представители Минпромторга Минэкономразвития , а также бизнес-омбудсмены упомянутых территорий. Всего в Екатеринбурге будет около сотни высокопоставленных персон, в том числе представители бизнес-сообщества.

Последний раз генеральный прокурор Юрий Чайка был в Екатеринбурге осенью 2017 года.