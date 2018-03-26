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Приморские спасатели продолжили бурить лёд на реке Арсеньевка
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Приморские спасатели продолжили бурить лёд на реке Арсеньевка 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Ведётся бурение и распиловка.
Фото предоставлены Приморской краевой поисково-спасательной службой
Спасатели Приморья продолжают работы по распиловке льда в районе села Яковлевка в Яковлевском районе. Работы ведутся на реке Арсеньевка. Спасатели проводят работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае — это бурение и распиловка.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, на сегодняшний день спасатели пробурили лунки в ледовом поле — выше моста пробурено 140 лунок, ниже моста — 160 лунок.
По словам специалистов, производство взрывных работ по разрушению ледяного покрова на реках, предотвращению ледовых заторов и защите мостов в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам — при взрывных работах гибнет молодь рыб.
Период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом рек из берегов.
При подготовке к паводковому сезону в Приморье особое внимание обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению. По информации департамента гражданской защиты, сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв — 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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