Челябинские дольщики потребовали от арестованного владельца «Речелстроя» не мешать достраивать их дома

«Мы хотим, чтобы Андрей Пязок не мешал возобновившейся стройке, — заявила Алена Наумова. — Он назначил себя генеральным директором, и теперь без его подписи недействительна ни одна бумага «Речелстроя». У нас нашелся инвестор, компания «Западный луч», предполагалось, что они получат деньги, вырученные «Речелстроем» осенью за счет продажи двух земельных участков. Но Пязок не подписывает документы, и «Западный луч» строит за свой счет, инвестор до сих пор не получил денег за дома первой очереди».

Действительно, надписи на плакатах пикетчиков адресуются именно владельцу «Речелстроя»: «Пязок, не мешай строить другим!», «Не жми деньги за то, что сам сделать не смог» и даже «Пязоку, видимо, хорошо в СИЗО ».

Отметим, ни в одном из пикетируемых учреждений на появление дольщиков не отреагировали. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе регионального следственного управления, в настоящее время в деле Андрея Пязока ожидаются результаты нескольких сложных экспертиз. По их результатам вменяемая Пязоку сумма похищенных средств дольщиков может увеличиться. Напомним, Андрей Пязок был задержан и арестован в декабре 2017 года, ему инкриминирована статья 159 УК РФ «Мошенничество»: по версии следствия, Пязок присвоил порядка пяти миллионов из средств дольщиков «Чурилово Lake City». Сам обвиняемый утверждает, что, наоборот, вложил в строительство микрорайона сотни миллионов собственных средств и хищение столь мизерной суммы для него не имело бы смысла. Добавим, в конце февраля 2018 года он уволил недавно назначенного директора ООО «Речелстрой» Дениса Климкина и сделал первым должностным лицом компании самого себя. По свидетельству дольщиков, доверенное лицо, человека, который мог бы подписывать документы за находящегося в СИЗО Пязока, новый гендиректор до сих пор не назначил.