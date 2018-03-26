В Москве пройдет крупнейший форум в сфере закупок

Москве 25-27 апреля пройдет XIV Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ-за честные закупки». Площадкой форума и выставки станет 75 павильон на ВДНХ.

Традиционно, профессионалы в сфере государственных, муниципальных и коммерческих закупок обсудят самые острые проблемы, затрагивающие интересы заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Количество участников форума с каждым годом растет и в этом году ожидается больше 5 тысяч человек. Организаторы обещают яркую и насыщенную программу с дискуссиями и круглыми столами.

— Главной темой форума станет цифровизация закупок или процесс перевода закупочных процедур в электронное пространство, — рассказал «РГ» Павел Лисин, замдиректора форума-выставки. По его словам, на обсуждение будут вынесены и социальные вопросы — проблемы закупок продуктов питания, закупки медицинских препаратов и изделий.

Минздрава РФ, ФАС, При этом дирекция форума-выставки еще принимает предложения по наполнению деловой программы от потенциальных участников мероприятия. В программе уже учтены предложения Минфина РФ Минобрнауки России . Поступившие предложения касаются импортозамещения, специфики закупки продуктов питания, усиления роли контрольных органов, изменения положений о закупке, которые наступят с июля 2018 года.

— Сейчас идет активное формирование выставочной экспозиции, площадь которой составит около 10 тысяч квадратных метров. На ней будут представлены стенды федеральных органов исполнительной власти, регионов, общественных организаций, госкорпораций, электронных площадок, банков, — добавил Павел Лисин. И напомнил, ежегодно на выставке представлены современные технологии, инновационная продукция от медицинского оборудования, до спасательной техники, товары от лучших компаний-поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

По традиции в преддверии форума-выставки стартовали два конкурса — «Лучший поставщик 2017 года» и конкурс среди журналистов на лучшую публикацию по теме «Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации ». Награждение победителей пройдет в дни работы форума, им вручат дипломы и памятные призы.

"В завершении форума, как всегда, экспертным сообществом будет принята резолюция с инициативами по совершенствованию закупочных процедур", — заключил Павел Лисин.