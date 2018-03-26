Куда катимся? В Липецке закрывают автобусные маршруты

За последний месяц в Липецке прекратили работать сразу три автобусных маршрута. Все их обслуживали частные перевозчики. По городу тут же поползли слухи, что коммерсантов просто вытесняют с рынка. Так ли это на самом деле? В проблеме разбирался «АиФ-Черноземье»

Передел рынка?

Всё началось с популярного автобусного маршрута № 351. Его закрыли первым. Официальная версия — перевозчик сам отказался его обслуживать. В последнее время к предпринимателю накопилось много претензий со стороны профильного ведомства: нарушались расписание и техника безопасности, на линию выходило недостаточно автобусов. Такая же судьба вскоре постигла 380-й маршрут, а затем и 348-й. Причины закрытия называют те же.

«Есть договор, если перевозчик не может выполнять его условия по финансовым или каким-либо ещё причинам, он сообщает об этом, и мы его расторгаем», — объясняет заместитель председателя департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Вроде бы всё просто — с точки зрения чиновников. Однако сами перевозчики видят ситуацию несколько иначе.

«Закрываются только частные маршруты. Муниципальный транспорт — «священная корова», его не трогают. А всё почему? Потому что в его развитие администрация вложила огромные деньги — закупила более 60 новых автобусов, потратив на это почти полмиллиарда рублей, — рассуждает директор одной из транспортных компаний Николай Стуров (имя и фамилия изменены). — Теперь им нужно как-то «отбить» эти расходы, вот они и убирают конкурентов — создают условия, в которых частникам работать невозможно: меняют расписание, дублируют маршруты».

С тем, что идёт передел рынка пассажироперевозок, согласна и руководитель Совета общероссийского координационного центра «Объединение предпринимателей» Татьяна Ртищева.

«Малый и средний бизнес уже давно стал разменной монетой в руках чиновников, им манипулируют как хотят, — считает она. — То, как это происходит, мы видим на примере частных перевозчиков. А ведь эти люди дают налоги в бюджет, создают рабочие места».

Кстати, в результате закрытия маршрутов многие водители остались без работы.

А нас спросили?

В департаменте считают обвинения перевозчиков необоснованными и уверяют, что, принимая те или иные решения, всегда действуют в интересах пассажиров, их безопасности и комфорта. Даже сейчас. По мнению чиновников, горожане не пострадают от закрытия частных маршрутов, так как более чем на 90% их дублируют муниципальные. Только, по всей видимости, мнения самих липчан никто не спрашивал.

«С отменой 351-го маршрута мы фактически оказались отрезаны от остального мира. Муниципальные автобусы к нам не заезжают, — жалуется жительница дома №8 по ул. Белана Валентина Аносова. — Теперь, чтобы добраться до поликлиники или рынка, нужно больше полукилометра идти пешком до ближайшей остановки».

Преодолеть такое расстояние не каждому под силу. Основная часть жителей района — люди пожилого возраста, среди которых много инвалидов. Нелегко приходится и мамам с колясками.

«Когда выпадает снег, здесь просто не проехать. Мы вдвоём с невесткой тащим по дороге коляску, — рассказывает пенсионерка Вера Москалёва. — Ну кому было плохо, что люди могли быстро добраться до города?»

О том, что когда-то до сквера Белана ходил автобус, напоминает лишь остановочный павильон. Жители просят, умоляют вернуть им общественный транспорт. В конце концов, горожане не должны страдать из-за разногласий между чиновниками и частными перевозчиками.