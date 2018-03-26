ПГК выиграла тендер на перевозку сахара в Центральном регионе России 

«Рады, что коллеги из холдинга высоко оценили наши ресурсы и доверили нам перевозку их продукции. Мы готовы обеспечить гарантированный вывоз предъявляемого к перевозке груза и соблюдение всех условий тендера», — прокомментировал директор филиала Виктор Храпов.
Перевозка будет осуществляться в крытых вагонах ПГК внутри Центрального региона — между производственными площадками холдинга со станции Сеймская, где расположен перерабатывающий сахарную свеклу завод, на станции Москва II-Митьково и Очаково Московской железной дороги.