На железнодорожном вокзале Тобольска началось строительство крытого надземного перехода

Как сообщает пресс-служба СвЖД, специалисты готовятся к установке пролетных конструкций. Ранее строители подготовили площадки под опоры, установили сваи и провели испытания на нагрузки. Основные работы на объекте планируется завершить во втором полугодии 2018 года.

Одновременно со строительством крытого перехода будет проведена реконструкция платформенного хозяйства. Согласно проекту, существующую береговую пассажирскую платформу удлинят, а на месте третьего пути возведут высокую островную платформу.