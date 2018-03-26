Возможности предпринимателей становятся шире

Фото Юрия ПРАВДИНАВозможности предпринимателей становятся шире

Поддержка малого и среднего предпринимательства стала одной из главных тем прошедшего заседания правительства региона. Какие новые возможности открываются для представителей нижегородского бизнеса? В этом разбирался наш корреспондент, присутствовавший на заседании.

«Окно» в будущее

Жители Нижегородской области уже давно оценили удобство многофункциональных центров (МФЦ) — возможность получения государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

В этом году специализированные «окна» появились и для предпринимателей. В феврале 10 МФЦ для бизнеса начали свою работу. Кроме того, на базе финансово-кредитной организации открыт центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ).

Теперь предпринимателям стало легче получить помощь при открытии своего дела, лицензировании, организации торговли и многом другом. И работа по развитию этого направления продолжается.

— В течение 2018 года в МФЦ для бизнеса планируется создание 10 дополнительных окон обслуживания, оборудование конференц-зала для проведения переговоров, семинаров, компьютерного учебного класса, — заявил директор государственно-правового департамента Леонид Литвиненко , выступая на заседании правительства с докладом.

Однако важно не только количество самих «окон», но и то, какие услуги они могут предоставить. По итогам заседания глава региона Глеб Никитин поставил задачу расширить перечень государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Нижегородской области, учитывая мнение жителей и представителей малого и среднего бизнеса.

— Отдельный акцент я сделал на том, что такие услуги, как получение разрешения на строительство, разрешения о вводе в эксплуатацию объектов строительства, получение разрешений по планированию земельных участков, по градпланированию, должны оказываться в электронном виде с использованием системы МФЦ в целях сокращения сроков и повышения комфорта не только для бизнеса, но и для граждан, потому что разрешения для строительства востребованы и гражданами, — отметил Глеб Никитин.

К слову, в 2017 году сотрудниками МФЦ Нижегородской области было оказано порядка 2,5 миллиона услуг, что в 1,3 раза больше, чем в 2016-м.

Денежное удовольствие

Ещё один острый для бизнеса вопрос — это инвестиции и доступность кредитов. Правительство Нижегородской области тесно сотрудничает с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Результатами этого сотрудничества, в частности, стало многократное увеличение объёма выданных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства — с одного миллиарда в 2016 году до 4,2 миллиарда рублей в 2017-м.

— Это по сути запущенное производство или созданные торговые площадки, бизнес, которые будут обеспечивать рабочие места и налоговые поступления уже в 2018-м и последующих годах, — отметил Глеб Никитин. — Но мы находимся сейчас на шестом месте по стране по объёму выданных кредитов. Я считаю, что есть ещё куда стремиться. Понятно, что в сравнении с крупнейшими субъектами Российской Федерации по объёмам выданных кредитов мы соревноваться не сможем, но в пятёрку точно должны входить.

Во всех вопросах, возникающих у предпринимателей, помогает сориентироваться «Бизнес-навигатор» — ещё одна разработка «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства».

— «Бизнес-навигатор» позволяет предпринимателям получить доступ к информации обо всех мерах поддержки, реализуемых на федеральном и региональном уровнях, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов . — Кроме того, «Бизнес-навигатор» позволяет подобрать в аренду помещение для бизнеса, вариант кредита, быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

Начинающий предприниматель с помощью «Бизнес-навигатора» сможет бесплатно сформировать бизнес-план, произвести все необходимые расчёты по открытию нового бизнеса. На территории Нижегородской области «Бизнес-навигатор» действует в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.

Территория развития

Ещё одно направление поддержки малого и среднего предпринимательства связано с предоставлением не только государственного и муниципального имущества на льготных условиях, но и с вовлечением свободных площадей, принадлежащих различным крупным и средним предприятиям, которые работают на территории Нижегородской области.

— У нас есть проекты создания индустриальных парков в рамках таких свободных площадей, — рассказал Глеб Никитин. — На прошлой неделе дополнительно обсудили вопрос в Нижнем Новгороде. На машиностроительном заводе есть абсолютно приспособленные, готовые свободные площади, которые высвобождались в связи с глубокой модернизацией производства и, естественно, сокращения необходимого количества площадей для его размещения.

По словам главы региона, в ближайшее время будет создан постоянный реестр таких предложений для бизнесменов. Посмотреть их можно будет онлайн через информационную систему.

На заказ

Активно вовлекается малый и средний бизнес и в систему закупок для государственных предприятий. У предпринимателей Нижегородской области в 2017 году было осуществлено 280 закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 898 миллионов рублей.

Чтобы познакомить крупнейших федеральных заказчиков и потенциальных поставщиков, проводятся различные мероприятия. Наибольший эффект был получен в результате проведения Дня поставщика.

В прошлом году в нём поучаствовали «Ростелеком» и РЖД , а в этом году участниками стали уже более 10 крупнейших заказчиков. Помимо вышеупомянутых это «Россети» , «Теплоэнерго», «Автодор» и другие.

По поручению главы региона также были проведены семь Дней поставщика в Дзержинске, Арзамасе, Выксе, Нижнем Новгороде, на Бору, в которых приняли участие более полутысячи предпринимателей.

— Подобные мероприятия позволили выявить высокий уровень заинтересованности субъектов малого предпринимательства в участие в закупках крупных компаний, поэтому в данном направлении работа нами будет продолжена, — отметил Максим Черкасов.

А значит, предприниматели получат новые возможности для реализации своих товаров и услуг и в конечном итоге — импульс для дальнейшего развития бизнеса.