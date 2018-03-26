В Екатеринбурге отреставрируют аграрный университет, который когда-то был художественной школой

Екатеринбурге будут реставрировать здание сельхозакадемии (Уральского государственного аграрного университета). Это памятник архитектуры, который называется — и изначально строился — как Екатеринбургская художественно-промышленная школа. Основным элементом реконструкции должен стать ремонт кровли и гранитной ограды с металлическим заполнением, также будут отреставрированы фасады.

Идея создания в Екатеринбурге художественно-промышленной школы родилась еще в 1887 году, во время Урало-Сибирской научно-промышленной выставки. Вскоре после завершения работы выставки совместными усилиями земской, ремесленной и мещанской управ, при Екатеринбургском городском реальном училище открываются воскресные классы рисования и черчения.

В 1897 году Екатеринбургская городская дума ходатайствует об открытии в городе специальной рисовальной школы (подобные школы существовали в то время лишь в Санкт-Петербурге Москве , Одессе, Казани Пензе ). Благотворительные пожертвования на открытие школы сделали уральские купцы и промышленники. В 1899 году на собранные средства был приобретен участок земли с домом на Вознесенской горке, принадлежавший купеческой вдове А. А. Злоказовой, и строительство школы началось. Руководил постройкой здания архитектор Юлий Осипович Дютель. По его проекту во дворе были возведены еще два корпуса школы — общежитие и мастерские (лепная, гранильная, ювелирная, столярно-резная, граверно-чеканная и художественно-слесарная).

6 декабря 1902 года состоялось торжественное открытие Екатеринбургской художественно-промышленной школы, впоследствии сыгравшей важную роль в становлении художественного творчества на Урале. Согласно Уставу, предусматривался 5-летний срок обучения. Российское министерство просвещения приписало новую художественную школу к Санкт-Петербургскому училищу рисования барона А. Л. Штиглица. Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург прибыло несколько преподавателей училища, а также живописец Михаил Федорович Каменский , брат известного русского скульптора Федора Федоровича Каменского, ставший первым директором школы. На обучение принимались дети с 12 лет обоих полов без различия сословий, выдержавшие испытания по рисованию.

В 1919 году главный корпус был занят под военный госпиталь, а в 1920-х гг. в нем находился Урало-Сибирский коммунистический университет имени В. И. Ленина, переименованный в начале 1930-х гг. в сельскохозяйственную академию. В это же время здание подверглось серьезным изменениям и приобрело вид, сохранившийся до наших дней.

В 1939 году в исследуемом здании на Карла Либкнехта, 42 разместился сельскохозяйственный институт, который, изменив свое название на Уральский государственный аграрный университет, находится здесь в настоящее время.

В 1913–1915 годах здание надстроили еще одним этажом. Оно приобрело черты стиля «модерн» с сохранившимся эклектичным декором. Фасад приобретает силуэт с угловыми «башнями».

В начале 1930-х годов здание снова реконструируется уже в стиле конструктивизма, возводятся третий и четвертый этажи на основном объеме, обращенном на улицу Карла Либкнехта. Основные приемы конструктивизма хорошо прослеживаются: четкая геометричность архитектурных форм, упрощенность декора, выделение функциональных блоков как внутри объекта, так и на фасаде здания, сочетание достаточно больших глухих и остекленных поверхностей.

Позднее здание было оформлено в стиле «советской неоклассики» — когда стиль «конструктивизм» оказался в немилости и стал представлять скрытую угрозу как авангардное направление мысли в архитектуре и в искусстве.

Планируется отреставрировать ограду — заменить разрушающийся кирпич, снять рекламные конструкции, убрать деревья, которые выросли слишком близко к ней, заменив их на новые, но в нормативной близости. Также реставрируются фасады, конструкции балконов и полностью ремонтируется крыша. Помимо износа и повреждений крыши в ходе чистки снега и льда, в одной из частей крыши обнаружили «грубейшие нарушение технологии строительного производства при устройстве кровель из железа (допущено устройство двухслойного покрытия из разнородных кровельных материалов), что приводит к ускоренному физическому износу покрытия». Так что кровля будет замена полностью, будут усилены стропила, чердачный утеплитель и стены.

Госэкспертиза проекта реставрации памятника сейчас находится на общественном обсуждении на сайте Госохраны области, которое продлится до 4 апреля. Напомним, осенью 2017 года на обсуждение вынесли реставрацию бывшего «Детского мира» на Вайнера, 16. Также планируется реставрация здания областного полицейского главка на Ленина, 17.