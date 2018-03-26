Улицу Шевченко, где асфальт пошёл волнами, раскопают коммунальщики

Дорогу на улице Шевченко рядом с ТЮЗом, где провалился асфальт, выровняли. Об этом Е1.RU сообщили в администрации Екатеринбурга.

— На место выезжали рабочие дорожно-эксплуатационного участка и засыпали провал, — пояснили в пресс-службе мэрии. — В скором времени на этом участке будет проводить раскопки Водоканал.

В пресс-службе Водоканала информацию о раскопках Е1.RU подтвердили.

— Произошло повреждение на водоводе диаметром 1000 миллиметров, — пояснили в Водоканале. — Водовод был санирован, сейчас он на гарантийном сроке. Производитель работ поставлен в известность об утечке, будет проводить работы по восстановлению. Для проведения работ ограничений холодного водоснабжения в жилых домах и офисных зданиях не понадобится.

О начале раскопок в Водоканале обещали сообщить дополнительно.

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