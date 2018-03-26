Сегодня часть Севастополя останется без электричества

Так, с восьми часов утра до пяти часов вечера света не будет на улице Сапунгорской, 1-г: ТСН «Сапун-Гора», ТСН «Эра-2», улица Кокчетавская, 30, улица Актюбинская, 46, 50, 47/1, 47/3, 39, сообщает «ИКС».

Кроме этого, с 26 по 28 марта ежедневно с 8 до 17 часов электричество будут отключать в селе Оборонном: СТ «Таврида», улица Балашова, 2-15,19; улица Бассейная, 1-17, 14-а, 23; улица Сельскохозяйственная, 1-15, 10-а, 8-а; Ялтинское шоссе, 86.