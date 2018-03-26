Ещё
Участок трассы, граничащий с Литвой, временно перекроют из-за ремонта моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

Участок трассы, граничащий с Литвой, временно перекроют из-за ремонта моста 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Участок федеральной трассы А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — до границы с Литовской Республикой временно перекроют. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«В течение восьми ночей будет временно ограничиваться движение транспортных средств на участке от н.п. Талпаки до н.п. Междуречье», — говорится в сообщении ведомства. Связано это с ремонтом моста через реку Преголя.
Движение будут ограничивать с 28 марта по 20 апреля на восемь ночей в период с 0:00 по 04:00. Проезд транспорта будет возможен по автодороге регионального значения через населенные пункты Кудрявцево, Глушково, Поддубное, Сиреневка в соответствии с утверждённой схемой дорожного движения.
Отмечается, что первое перекрытие движения запланировано в ночь с 27 на 28 марта. О дальнейших ограничениях движения сообщат позже.
Вести Калининград: последние новости
«Поезд памяти» из Калининграда прибыл в Волгоград Торгово-сбытовая политика Янтарного комбината позволила максимально снизить спекуляцию сырьем Гурьевский водоканал снова оставил жителей города без воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия228
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП135
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста133
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение