Участок трассы, граничащий с Литвой, временно перекроют из-за ремонта моста

«В течение восьми ночей будет временно ограничиваться движение транспортных средств на участке от н.п. Талпаки до н.п. Междуречье», — говорится в сообщении ведомства. Связано это с ремонтом моста через реку Преголя.

Движение будут ограничивать с 28 марта по 20 апреля на восемь ночей в период с 0:00 по 04:00. Проезд транспорта будет возможен по автодороге регионального значения через населенные пункты Кудрявцево, Глушково, Поддубное, Сиреневка в соответствии с утверждённой схемой дорожного движения.

Отмечается, что первое перекрытие движения запланировано в ночь с 27 на 28 марта. О дальнейших ограничениях движения сообщат позже.