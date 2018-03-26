Белгородская полиция ищет 17-летнего подростка с девиантным поведением

Анатолий Дульцев ушёл из спецучреждения в посёлке Бычиха Костромского района 21 августа 2017 года, с тех пор от него не было никаких вестей.

Приметы подростка: рост 165 см, худощавое телосложение, лицо европейского типа, серые глаза, прямой нос, светло-русые волосы, ясная речь. Парень был одет в коричневые брюки, тёмную футболку с надписью спереди белого цвета.

Анатолий Дульцев хорошо ориентируется в неизвестной обстановке, скрытен, может передвигаться на попутках и искать работу.

Всех, кто что-либо о пропавшем подростке, сообщить любую информацию в группу розыска УУР УМВД России по Костромской области по телефонам: 8 (4942) 39-75-60, 39-76-28, 8-910-954-10-16, 39-76-69.