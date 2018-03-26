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Белгородская полиция ищет 17-летнего подростка с девиантным поведением
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Умер Сергей Мавроди

Белгородская полиция ищет 17-летнего подростка с девиантным поведением 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
УМВД России по Костромской области ищет 17-летнего подростка, который сбежал из специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением, сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Анатолий Дульцев ушёл из спецучреждения в посёлке Бычиха Костромского района 21 августа 2017 года, с тех пор от него не было никаких вестей.
Приметы подростка: рост 165 см, худощавое телосложение, лицо европейского типа, серые глаза, прямой нос, светло-русые волосы, ясная речь. Парень был одет в коричневые брюки, тёмную футболку с надписью спереди белого цвета.
Анатолий Дульцев хорошо ориентируется в неизвестной обстановке, скрытен, может передвигаться на попутках и искать работу.
Всех, кто что-либо о пропавшем подростке, сообщить любую информацию в группу розыска УУР УМВД России по Костромской области по телефонам: 8 (4942) 39-75-60, 39-76-28, 8-910-954-10-16, 39-76-69.
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