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В УМВД России по Ивановской области прошел региональный тур музыкального конкурса «Щит и Лира»
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В УМВД России по Ивановской области прошел региональный тур музыкального конкурса «Щит и Лира» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках празднования 300-летия российской полиции в УМВД России по Ивановской области прошел первый отборочный тур ежегодного музыкального конкурса «Щит и Лира». Победители конкурса примут участие во втором общероссийском этапе 13-ого ежегодного фестиваля творчества МВД России «Щит и Лира». Мероприятие состоялось при поддержке Ивановской ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел. В конкурсе приняли участие действующие сотрудники полиции, члены их семей, ветераны органов внутренних дел и члены общественного совета УМВД России по Ивановской области. Номинанты представили 19 вокальных номеров на суд зрителей и жюри, в состав которого вошли заслуженные работники культуры и председатель «Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск» — Николай Иванович Быстров.
Решением конкурсной комиссии были определены победители и лауреаты музыкального состязания. Первое место в номинации «Сольное пение» было присуждено Екатерине Корчагиной — дочери командира отряда специального назначения «Гром» УМВД региона. Лучшей авторской песней под названием «300 лет российской полиции» стала композиция Кокшарова Александра — члена внештатной лекторской группы УМВД России по Ивановской области. Золотым призером в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» стала музыкальная группа сотрудников из межмуниципального отдела МВД России «Пучежский» — «Околица», которая выступила с музыкальной композицией «Да в саду дерево цветёт», «Как меня мати». По итогам мероприятия все победители былинаграждены дипломами.
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