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Первый в районе храм построили в столичном Строгине
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Первый в районе храм построили в столичном Строгине 

РИАМО 2 часа назад
Храм Новомучеников и Исповедников Российских в столичном районе Строгино на северо-западе Москвы готовится к чину великого освящения, строительные работы уже закончены, осталось завершить установку постоянного иконостаса, сообщает в понедельник «Интерфакс Религия».
«Центральная часть иконостаса уже готова — белокаменная, резная, в стиле русского модерна. По словам епископа Бронницкого Парамона, иконы пишутся самими прихожанами, которые обучаются мастерству тут же, в прихрамовой иконописной школе, это их личный вклад в строительство», — говорится в сообщении.
Храм представляет собой однокупольное шатровое здание, созданное по индивидуальному проекту. В основе идеи — древнерусские памятники XVI века, характерные для эпохи Ивана Грозного. Аналогом может служить знаменитый храм Вознесения в Коломенском.
Как отметил зампрефекта округа Михаил Галанин, это первый православный храм в районе Строгино, но не последний.
«Район застраивался в советское время, когда о возведении храмов и речи не было. Сегодня совместно с викариатством мы рассматриваем дальнейшее развитие этого направления. Подобрали несколько площадок, после обсуждений с жителями района будет принято решение о строительстве еще одного храма в Строгине», — подчеркнул Галанин.
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