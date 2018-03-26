Храм Новомучеников и Исповедников Российских готовится к освящению

В минувшую субботу, 24 марта, в округе состоялся традиционный объезд стройплощадок, на которых идет строительство новых храмов. Его провел депутат Госдумы ФС РФ , советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин , курирующий программу по строительству православных храмов в Москве.

Храм Новомучеников и Исповедников Российских на Строгинском бульваре готовится к освящению. Строительные работы были завершены в прошлом год и строение уже введено в эксплуатацию. Главная задача на сегодняшний день — завершить установку постоянного иконостаса. Центральная часть его уже готова.

Как рассказал Епископ Бронницкий Парамон, иконы пишутся самими прихожанами, которые обучаются мастерству тут же, в прихрамовой иконописной школе. Это их личный вклад в строительство. Основные же работы велись за счет опытной подрядной организации, работу которой высоко оценил Владимир Ресин.

— Здесь сложился блестящий сплав в лице строителей, настоятеля, прихода и префектуры, — отмечает Владимир Ресин, — который позволяет решить главную задачу нашей Программы — не просто возводить стены будущих строений, а выстраивать мощную духовную составляющую в деле воспитания подрастающих поколений.

По словам заместителя префекта СЗАО Михаила Галанина, это первый православный храм в районе Строгино.

— Район застраивался в советской время, когда о возведении храмов и речи не было. Сегодня совместно с викариатством мы рассматриваем дальнейшее развитие этого направления. Подобрали несколько площадок, после обсуждений с жителями района будет принято решение о строительстве еще одного храма в Строгино, — сказал Михаил Галанин

Еще одной точкой объезда стал храм в честь великомученика Дмитрия Солунского в Хорошеве-Мневниках. Его строительство ведется на улице Берзарина. Завершить работы планируют уже в этом году.

— В июле основные строительные работы на храме должны быть завершены, а до конца года храм будет освящен. Конечно, объем работ проделан внушительный, предстоит сделать последний рывок. Но у строителей и прихода есть все, чтобы его осилить. Есть главное — финансирование крупного благотворителя. Взятые на себя обязательства перед людьми и городом надлежит выполнить в срок, — сказал Владимир Ресин.

Еще один храм планируется сдать в этом году в районе Южное Тушино. Там на улице Лодочная завершается строительство храма Николая Чудотворца. Он уже увенчался центральным куполом с освященным крестом. Сейчас ведутся кровельные работы, начинается отделка фасадов.

— Осенью планируем в целом завершить общестроительные работы, — сказал депутат ГД, советник мэра Москвы и советник патриарха Владимир Ресин, курирующий программу строительства православных храмов в столице. — Задача амбициозная — предстоит большая работа, но у строителей есть все, чтобы с этой задачей справиться.