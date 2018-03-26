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Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове. Досье
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Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове. Досье 

ТАСС 1 час назад
ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По предварительным данным СК, погибли 56 человек.
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зимняя вишня» расположен в центральной части города (проспект Ленина, д. 35). Ранее на месте здания находился снесенный в 2007 году Кемеровский кондитерский комбинат (ККК). Его компания-владелец (ОАО «ККК») в 2009 году была перепрофилирована, в сентябре того же года была открыта первая очередь ТРЦ «Зимняя вишня», в полном объеме центр заработал в ноябре 2013 года.
Площадь четырехэтажного здания — 18,9 тыс. кв. м. В ТРЦ располагалось около 14 магазинов, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами (один зал на 256 мест и два — на 143 места каждый), парковка на 250 машино-мест, автомойка, сауна, игровая комната, бассейн.
Владельцы, операторы
Здание принадлежит ОАО «ККК», которое является дочерней компанией ООО «КДВ Групп» (Томск), 100% акций которого, в свою очередь, владеет АО «Кондитерус ком» (Томск). Основная деятельность «КДВ Групп» — производство кондитерских изделий и закусок (бренды — «Яшкино», «Кириешки», «Озерский сувенир», «3 корочки», ETRE). Структура собственности «Кондитерус ком» не раскрывается. Его основателем и владельцем в СМИ называют предпринимателя Дениса Штенгелова. При этом пост генерального директора «Кондитерус ком» занимает Евгений Окориков, ОАО «ККК» руководит Юлия Богданова.
По данным «Спарк-Интерфакс», выручка ОАО «ККК» в 2016 году — 61,5 млн руб. (рост на 4% по сравнению с 2015 годом) При этом чистый убыток за год сократился более чем в два раза — 19,8 млн руб.
Также по адресу проспект Ленина, д. 35 зарегистрировано ООО «Зимняя Вишня Кемерово», оператор ТРЦ, 100% акций которого владеет Надежда Судденок. Она выкупила их в 2016 году у Валентины Фазульяновой. Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма занимается розничной торговлей напитками, ресторанной деятельностью. Выручка в 2016 году — 68,1 млн руб. (столько же, сколько и в 2015 году). Чистый убыток также не изменился по сравнению с 2015 годом — 24,1 млн руб.
Кроме того, Надежде Судденок принадлежит ООО «Бизнес-спорт» — оператор кинотеатра и фитнес-залов в ТРЦ «Зимняя вишня». Выручка компании в 2016 году снизилась на 10% по сравнению с 2015 годом и составила 23,3 млн руб. И в 2016 году, и в 2015 году предприятие показывало убыток в 20 млн руб.
Проверки МЧС
По данным «Спарк-Интерфакс», за последние несколько лет ОАО «ККК» планово проверялось МЧС один раз (в 2012 году), ООО «Зимняя Вишня Кемерово» — два раза (также планово, в 2016 году). Во всех случаях нарушений выявлено не было. О проверках ООО «Бизнес-спорт» данные отсутствуют.
Сайт ТРЦ «Зимняя вишня» — http://www.zimvishna.ru/.
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