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В Майкопе выбрали общественные территории для благоустройства
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В Майкопе выбрали общественные территории для благоустройства 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В столице Адыгеи определили общественные территории, которые будут благоустроены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
Выбор сделали жители Майкопа: в минувший вторник, 20 марта, на базе 14 ТОСов было проведено народное голосование. В нем приняли участие 2 тысячи 105 майкопчан. Из 12 общественных территорий (по каждой был подготовлен дизайн-проект реконструкции) горожане выбрали те, которые будут благоустроены в первоочередном порядке.
«Итоги голосования подведены на заседании общественной комиссии под председательством заместителя главы города Михаила Галушко. В состав комиссии вошли представители депутатского корпуса, общероссийского народного фронта, активисты ТОС», рассказли в администрации Майкопа.
Наибольшее количество голосов (287) было отдано за сквер на площади Дружбы (территория от мечети до памятника «Навеки с Россией»). На втором месте (270 голосов) — территория по улице Подлесной в квартале №433 (возле лестницы «Мэздах»). Третье место (267 голосов) — у парковой зоны по улице Шоссейной, 4. Далее следует площадка возле нового корпуса городской поликлиники №1 (ул. Пролетарская между улицами Школьной и П. Лумумбы), за которую проголосовали 259 майкопчан.
По решению общественной комиссии, именно эти четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов майкопчан, планируется благоустроить в 2018 году. На эти цели в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» будет направлено порядка 85 млн рублей из бюджетов всех уровней.
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