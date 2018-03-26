В Майкопе выбрали общественные территории для благоустройства

В столице Адыгеи определили общественные территории, которые будут благоустроены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Выбор сделали жители Майкопа : в минувший вторник, 20 марта, на базе 14 ТОСов было проведено народное голосование. В нем приняли участие 2 тысячи 105 майкопчан. Из 12 общественных территорий (по каждой был подготовлен дизайн-проект реконструкции) горожане выбрали те, которые будут благоустроены в первоочередном порядке.

«Итоги голосования подведены на заседании общественной комиссии под председательством заместителя главы города Михаила Галушко. В состав комиссии вошли представители депутатского корпуса, общероссийского народного фронта, активисты ТОС», рассказли в администрации Майкопа.

Наибольшее количество голосов (287) было отдано за сквер на площади Дружбы (территория от мечети до памятника «Навеки с Россией »). На втором месте (270 голосов) — территория по улице Подлесной в квартале №433 (возле лестницы «Мэздах»). Третье место (267 голосов) — у парковой зоны по улице Шоссейной, 4. Далее следует площадка возле нового корпуса городской поликлиники №1 (ул. Пролетарская между улицами Школьной и П. Лумумбы), за которую проголосовали 259 майкопчан.

По решению общественной комиссии, именно эти четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов майкопчан, планируется благоустроить в 2018 году. На эти цели в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» будет направлено порядка 85 млн рублей из бюджетов всех уровней.