В Петербурге у сотрудницы Смольного вытащили сразу два айфона 

В Петербурге чиновница Смольного лишилась сразу двух айфонов, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел в ночь на 24 марта в центре Северной столицы.
По словам 35-летней женщины, сотрудницы ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», она отдыхала в кафе, расположенном в доме №20 по набережной Фонтанки и не заметила, как кто-то вытащил из ее сумки два телефона — iPhone 7 и iPhone 5. Материальный ущерб потерпевшей был оценен в 85 тысяч рублей.
Примечательно, что в тот же день с аналогичной проблемой в полицию Петербурга обратился еще один чиновник — начальник департамента имущественных отношений Пуровского района ЯНАО. Он заявил о пропаже своего iPhone X стоимость почти 100 тысяч рублей. Телефон пропал, пока его владелец отдыхал в одном из ресторанов на Невском проспекте.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.