В Петербурге у сотрудницы Смольного вытащили сразу два айфона

Петербурге чиновница Смольного лишилась сразу двух айфонов, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел в ночь на 24 марта в центре Северной столицы.

По словам 35-летней женщины, сотрудницы ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», она отдыхала в кафе, расположенном в доме №20 по набережной Фонтанки и не заметила, как кто-то вытащил из ее сумки два телефона — iPhone 7 и iPhone 5. Материальный ущерб потерпевшей был оценен в 85 тысяч рублей.