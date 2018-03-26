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В Петербурге у сотрудницы Смольного вытащили сразу два айфона
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В Петербурге у сотрудницы Смольного вытащили сразу два айфона 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге чиновница Смольного лишилась сразу двух айфонов, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел в ночь на 24 марта в центре Северной столицы.
По словам 35-летней женщины, сотрудницы ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», она отдыхала в кафе, расположенном в доме №20 по набережной Фонтанки и не заметила, как кто-то вытащил из ее сумки два телефона — iPhone 7 и iPhone 5. Материальный ущерб потерпевшей был оценен в 85 тысяч рублей.
Примечательно, что в тот же день с аналогичной проблемой в полицию Петербурга обратился еще один чиновник — начальник департамента имущественных отношений Пуровского района ЯНАО. Он заявил о пропаже своего iPhone X стоимость почти 100 тысяч рублей. Телефон пропал, пока его владелец отдыхал в одном из ресторанов на Невском проспекте.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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