Всеволожский «Исток» задолжал работникам 2 млн рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области нескольким десяткам работников АО «Исток» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры . Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

Городская прокуратура Всеволожска выяснила, что АО «Исток» задолжало 42 работникам около 2 миллионов рублей.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). По результатам разбирательства прокуратуры АО «Исток» признали виновным.

Кроме того, городской прокуратурой руководителю организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого допущенные нарушения устранены, имевшаяся задолженность полностью погашена, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.