В конце апреля в Москве расконсервируют городские фонтаны

Заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» Государственного бюджетного учреждения «Гормост» Виталий Давыдов рассказал о том, что сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля: точная дата будет определена позже, в зависимости от погодных условий и других факторов. Все фонтаны запустятся одновременно: сейчас на балансе ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов», — отметил Виталий Давыдов.

Напомним, фонтанный сезон в прошлом году открылся 29 апреля в Новопушкинском сквере. Всего в городе насчитывается 600 фонтанных установок. Кроме того, постоянно появляются новые. Устаревшие реконструируют.

Во время сезона фонтаны работают с 08:00 до 23:00, а по выходным и праздникам — до полуночи.