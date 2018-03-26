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В конце апреля в Москве расконсервируют городские фонтаны
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В конце апреля в Москве расконсервируют городские фонтаны 

Мои Черемушки 36 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» Государственного бюджетного учреждения «Гормост» Виталий Давыдов рассказал о том, что сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля: точная дата будет определена позже, в зависимости от погодных условий и других факторов. Все фонтаны запустятся одновременно: сейчас на балансе ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов», — отметил Виталий Давыдов.
Напомним, фонтанный сезон в прошлом году открылся 29 апреля в Новопушкинском сквере. Всего в городе насчитывается 600 фонтанных установок. Кроме того, постоянно появляются новые. Устаревшие реконструируют.
Во время сезона фонтаны работают с 08:00 до 23:00, а по выходным и праздникам — до полуночи.
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