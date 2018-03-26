МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Фонтаны Москвы будут готовы к запуску к концу апреля, сообщил журналистам заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
"Мы будем работать согласно графику. Все фонтаны уже готовятся к пуску, также в течение зимы проведен комплекс мероприятий по плановому производительному ремонту, по ремонту насосного электромеханического оборудования… Все фонтаны к концу апреля будут готовы. ГБУ «Гормост» обслуживает 67 фонтанов и фонтанных комплексов", — сказал Давыдов.
Так, специалисты уже начали демонтаж воздухоопорного купола светодинамического фонтана в Царицыне. По словам Давыдова, после окончания работ начнется подготовка фонтана к пуску, которая будет закончена к третьей декаде апреля.
"Будет производиться целый комплекс мероприятий по подготовке фонтана к пуску: промывка, окраска сооружения, общестроительные работы, монтаж электроники в чаше фонтана, подводных светильников, монтаж струеобразующих элементов, пусконаладочные работы", — рассказал специалист.