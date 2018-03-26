В Красноярском крае найдены обгоревшие останки убитой женщины

Во время празднования 8 марта хозяйка дома поругалась с гостей, убила её и сожгла тело в бочке, сообщают в СК Красноярского края.

Как предполагают следователи, между двумя выпившими женщинами во время празднования Международного женского дня произошла небольшая ссора. 40-летняя хозяйка ударила 39-летнюю гостью сковородой по голове, отчего женщина скончалась на месте. Тело подруги она скинула в подполье, а на следующий день расчленила бензопилой «Зубр» и сожгла в металлической бочке в городе. Видимо, останки сгорели не полностью, потому что фрагменты тела были обнаружены 23 марта в огороде дома, что и стало поводом для разбирательства. Хозяйка дома под тяжестью улик созналась, против неё возбудили уголовное дело по статье «Убийство».