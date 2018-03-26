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«День профилактики» провели полицейские Томской области для школьников
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«День профилактики» провели полицейские Томской области для школьников 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне весенних школьных каникул сотрудники ОМВД России по Кожевниковскому району посетили пять учебных заведений районного центра и Кожевниковского района Томской области. Полицейские обсудили со школьниками безопасное поведение в сети Интернет, употребление наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность.
Следователь ОМВД России по Кожевниковскому району Марина Шатская в рамках профилактических бесед рассказала ребятам о мерах безопасности и о том, что нужно делать, чтобы не попасться на уловки преступников и не стать жертвой преступления, а также рассказала учащимся об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД ОМВД России по Кожевниковскому району Вероника Шейкина провела с подростками беседу по безопасности дорожного движения — напомнила школьникам об основных Правилах дорожного движения и разъяснила учащимися, для чего нужны пешеходам световозвращающие элементы.
Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кожевниковскому району Денис Бурцев представил для учащихся тему «Мы в ответе за свои поступки», в которой охватил проблемы употребления наркотиков и мелких хищений из магазинов.
По окончании мероприятия школьники смогли задать сотрудникам полиции интересующие их вопросы, в том числе об условиях поступления на службу в органы внутренних дел и порядке получения высшего образования в вузах МВД России, на которые получили полные и компетентные ответы.
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