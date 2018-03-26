«День профилактики» провели полицейские Томской области для школьников

Накануне весенних школьных каникул сотрудники ОМВД России по Кожевниковскому району посетили пять учебных заведений районного центра и Кожевниковского района Томской области . Полицейские обсудили со школьниками безопасное поведение в сети Интернет, употребление наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность.

Следователь ОМВД России по Кожевниковскому району Марина Шатская в рамках профилактических бесед рассказала ребятам о мерах безопасности и о том, что нужно делать, чтобы не попасться на уловки преступников и не стать жертвой преступления, а также рассказала учащимся об уголовной ответственности несовершеннолетних.

Инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД ОМВД России по Кожевниковскому району Вероника Шейкина провела с подростками беседу по безопасности дорожного движения — напомнила школьникам об основных Правилах дорожного движения и разъяснила учащимися, для чего нужны пешеходам световозвращающие элементы.

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кожевниковскому району Денис Бурцев представил для учащихся тему «Мы в ответе за свои поступки», в которой охватил проблемы употребления наркотиков и мелких хищений из магазинов.