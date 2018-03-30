Вам повестка. Что делать, если вас выбрали присяжным заседателем

Некоторые южоуральцы уже получили письма с сообщением о том, что они выбраны кандидатами в присяжные заседатели. Как реагировать на такое письмо, можно ли отказаться и какая награда положена заседателям, «АиФ-Челябинск» рассказали в главном управлении юстиции Челябинской области

Когда позовут?

Суды присяжных, состоящие из шести человек, начнут принимать участие в рассмотрении дел с 1 июня. В Челябинской области при помощи случайной выборки составлен список из 54 тысяч граждан — кандидатов в присяжные, которым направляют соответствующие уведомления. Списки кандидатов также получают районные (городские) и гарнизонные суды.

Заседатели могут участвовать в рассмотрении уголовных дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, геноциде, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов , судей, государственных деятелей. Повестка с датой и временем, когда нужно явиться в суд, вручается гражданину не позднее чем за семь дней до начала заседания.

Присяжных вызовут с суд, если этого пожелает обвиняемый. Может случиться так, что за весь срок кандидату ни разу не представится возможности исполнить свои обязанности.

По закону, присяжного могут вызвать один раз в год на десять рабочих дней. Однако если рассмотрение дела займёт больше времени, этот срок может увеличиться.

Можно отказаться?

Исполнение обязанностей присяжного заседателя является гражданским долгом, однако закон предусматривает, что человек может быть исключён из списка, если он:

не владеет языком, на котором ведется судопроизводство;не способен исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья (это нужно будет подтвердить медицинскими документами);замещает государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;является военнослужащим либо уволен с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки менее пяти лет назад;является судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом в данный момент или уволен с такой должности менее пяти лет назадявляется сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в данный момент или уволен менее пяти лет назад;является священнослужителем.

Препятствиями для исполнения обязанностей присяжного заседателя также считаются:

возраст младше 25 и старше 65 лет, непогашенная или неснятая судимость;признанная судом недееспособность;прохождение лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Зная о наличии любого из этих обстоятельств, гражданин может подать заявление об исключении из списка кандидатов в присяжные. Такое заявление нужно направить не позже двух недель с момента получения уведомления.

От участия в заседании можно отказаться и уже после того, как пришла повестка. Председательствующий судья по устному или письменному заявлению может освободить от обязанностей присяжного

людей старше 60 летженщин, имеющих ребенка в возрасте до трех леттех, кто считает для себя невозможным участие в суде в силу религиозных убеждений;людей, которых нельзя отвлечь от работы, не нанеся существенного вреда общественным или государственным интересам;тех, кто сможет назвать иные уважительные причины.

В управлении юстиции отмечают, что за игнорирование вызова в суд для присяжных не предусмотрено никаких штрафов, однако не следует этим злоупотреблять. Те, кто не может участвовать в заседании, должны просто вовремя сообщить об этом, чтобы им успели найти замену.

Есть выгода?

Как же говорилось выше, участие в суде присяжных — долг гражданина, однако заседатели могут рассчитывать и на некоторую награду. За счёт федерального бюджета суд выплачивает присяжным компенсации в размере половины оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия в осуществлении правосудия. Эта сумма не может быть меньше, чем средний заработок присяжного на его основном месте работы за тот же период.

Присяжным также в установленном порядке возмещают расходы на проезд до места суда и обратно. Человека, занятого на рассмотрении дела в качестве заседателя, не могут в это время уволить или перевести на другую работу. Время, проведённое в суде, засчитывается присяжным в трудовой стаж.