«На финишную прямую»: более 54 тысяч южноуральцев стали кандидатами в присяжные

В число кандидатов в присяжные заседатели вошло 54 025 южноуральцев. Дела с их участием начнут рассматривать в судах Челябинской области с первого июня.

— Составлять списки кандидатов в присяжные заседатели для районных и городских судов Челябинской области начали в ноябре прошлого года, — сообщил начальник главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков . — Большая часть работы уже завершена. Вышли на финишную прямую. Списки кандидатов уже публикуются в СМИ. В районные и городские суды списки будут направлены до конца апреля.

Он уточнил, что проверку списков завершили 40 городов и районов Челябинской области.

О том, что делать, если вы стали кандидатов в присяжные, читайте в материале 74.ru.