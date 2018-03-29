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«На финишную прямую»: более 54 тысяч южноуральцев стали кандидатами в присяжные
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«На финишную прямую»: более 54 тысяч южноуральцев стали кандидатами в присяжные 

74.ru 35 минут назад
Фото: 74.ru
В число кандидатов в присяжные заседатели вошло 54 025 южноуральцев. Дела с их участием начнут рассматривать в судах Челябинской области с первого июня.
— Составлять списки кандидатов в присяжные заседатели для районных и городских судов Челябинской области начали в ноябре прошлого года, — сообщил начальник главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков. — Большая часть работы уже завершена. Вышли на финишную прямую. Списки кандидатов уже публикуются в СМИ. В районные и городские суды списки будут направлены до конца апреля.
Он уточнил, что проверку списков завершили 40 городов и районов Челябинской области.
О том, что делать, если вы стали кандидатов в присяжные, читайте в материале 74.ru.
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