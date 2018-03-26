Челябинский облсуд подтвердил законность стройки павильона на Молодогвардейцев

Строительство торгового павильона на месте аллеи под окнами многоэтажки на улице Молодогвардейцев законно. К такому выводу 26 марта пришёл Челябинской областной суд. В районных судах города рассматривают ещё несколько дел о законности разрешений на строительство и договоров аренды земли. Подробности — в материале 74.ru.

— Решение Калининского райсуда от 14 декабря 2017 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Татьяны Петеран — без удовлетворения, — зачитала решение судья облсуда. — У представителя жителей микрорайона есть право обжаловать решение в кассационном порядке в течение шести месяцев с сегодняшнего дня.

Новость дополняется.

Жители дома № 70а на улице Молодогвардейцев и соседних высоток защищают свою аллею почти год — с 30 апреля 2017 года. В тот день они впервые вышли к площадке, где строители спешно попытались огородить участок под строительство. Собственникам квартир удалось отстоять зелёные насаждения. 2 мая в администрации Челябинска попытку сноса зелёных насаждений назвали незаконной. 3 мая строители снова привезли стройматериалы в сквер, но после вызова полиции вывезли доски с участка. 12 мая в сквере появились рабочие с бурами, а в ночь на субботу, 13 мая, под окнами их домов всё же появился строительный забор, огородивший спорный участок.

21 августа стартовало судебное разбирательство. Жители дома массово пришли в Советский райсуд отстаивать свои права. Они потребовали признать договор аренды участка и разрешение на строительство торгового комплекса под их окнами незаконными. В августе было вынесено определение, по которому на участке запрещено проводить какие-либо строительные работы до решения суда. В ноябре также выяснилось, что предприниматель пытается построить торговый комплекс на двух водоводах, которые питают целый микрорайон.

Удивительно, но запрет на строительство стройку не остановил. Планомерно бизнесмен готовил площадку под заливку фундамента. Заливать фундамент рабочие начали 5 декабря. Техника подъехала именно в тот момент, когда стартовало очередное судебное заседание в Советском райсуде.

Незадолго до этого, в воскресенье, 3 декабря, на этой стройплощадке вспыхнула будка с инструментами и стройматериалами. По словам очевидцев, языки пламени достигали высоты третьего этажа. Местные жители подозревают, что ЧП не обошлось без поджога.

14 декабря прошлого года Советский райсуд признал стройку торгового комплекса на Молодогвардейцев законной. А сегодня, 26 марта, областной суд поддержал это решение.

28 февраля Центральный райсуд признал незаконным решение о постановке на кадастровый учёт 15% недостроя в сквере на улице Молодогвардейцев. Кадастровому инженеру, оформившему документы, предстоит выплатить штраф в 45 тысяч рублей. Сторона предпринимателя Арбузова оспаривает это решение.