В библиотеке завершился марафон «Хочу все знать»

Как рассказали библиотекари, прошел он феерично и дал старт новому библиотечному кластеру — центру самообразования «Циолковский», где все стремящиеся к знаниям смогут не только взять необходимую литературу, но и пообщаться с людьми науки.

Именно в таком обоюдозаинтересованном взаимодействии лекторов и детей прошла половина прошлой недели в библиотеке. Во время консультационных часов исследователи делились с ребятами своими широчайшими познаниями в самых разных науках!