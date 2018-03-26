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В библиотеке завершился марафон «Хочу все знать»
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В библиотеке завершился марафон «Хочу все знать» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Как рассказали библиотекари, прошел он феерично и дал старт новому библиотечному кластеру — центру самообразования «Циолковский», где все стремящиеся к знаниям смогут не только взять необходимую литературу, но и пообщаться с людьми науки.
Именно в таком обоюдозаинтересованном взаимодействии лекторов и детей прошла половина прошлой недели в библиотеке. Во время консультационных часов исследователи делились с ребятами своими широчайшими познаниями в самых разных науках!
Последний день марафона — 25 марта — был посвящен научной фантастике. «Вначале мы узнали от учителя-словесника Сергея Бреля, как много общего было у писателей-фантастов и ведущих естествоиспытателей первых десятилетий XX века — не только в понимании жизни, но и в надежде прорваться за ее наличный горизонт. После этого Павел Тычин рассказал нам о том, как советские кинематографисты 50-х — 60-х годов во главе с Павлом Клушанцевым разрабатывали и воплощали в пространстве студии „Леннаучфильм“ собственную программу освоения большого космоса, в параллель государственной», — поделились библиотекари. А завершился марафон созданием коллажа. Ребята проиллюстрировали Федоровский образ Земли как большого ковчега, в котором нашлось место всем лекторам, выступившим в библиотеке рамках этого интересного марафона!
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