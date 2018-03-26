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Австрийская компания Leitner Ropeways выпустит канатную дорогу для «Архыз»
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Австрийская компания Leitner Ropeways выпустит канатную дорогу для «Архыз» 

«Это Кавказ» 1 час назад
В деревне Лунная поляна на горнолыжном курорте «Архыз» установят экологичную кресельную канатную дорогу, которую произведут специалисты австрийской компании Leitner Ropeways.
«Совсем скоро качество и технологичность продукции компании Leitner Ropeways смогут оценить гости ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесии; новая кресельная канатная дорога с электрическим приводом Leitner Direct Drive будет построена на территории туристической деревни Лунная поляна. Наши партнеры ответили на все наши вопросы о технических особенностях данного типа подъемника, благодаря которым минимизируется воздействие на окружающую среду и экологию региона», — сообщил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Его слова передаются в сообщении пресс-службы Корпорации развития Северного Кавказа.
Ранее делегация российского ведомства посетила производственную площадку компании Leitner Ropeways, которая 130 лет производит канатные дороги, в австрийском городе Тельфс. В том числе участники рабочей поездки осмотрели производственные и сборочные цеха.
Ранее сообщалось, что протяженность «зеленой» канатной дороги, по проекту, составит около 1550 метров. Нижняя станция разместится на высоте около 1700 метров над уровнем моря, верхняя — на отметке 1930 метров. Пропускная способность кресельного подъемника составит 1500 человек в час с возможностью увеличения до 1800 человек в час за счет размещения дополнительных кресел. Подъемник будет оснащен шестиместными креслами, оборудованными колпаками для защиты от дождя и ветра.
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