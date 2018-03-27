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Москвичей приглашают на вечер памяти русских литераторов
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Москвичей приглашают на вечер памяти русских литераторов 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Литературный вечер «Русские судьбы. Георгий Адамович, Николай Заболоцкий, Георгий Иванов» проведут в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына 30 марта.
Жизненные истории и творческие поиски признанных советских литераторов обещают стать увлекательной темой для всеобщего обсуждения. Зрители обратятся к произведениям Георгия Адамовича, Николая Заболоцкого и Георгия Иванова. Ведущие мероприятия познакомят гостей с воспоминаниями современников авторов, прочтут статьи и письма, сообщили на официальном сайте учреждения.
Литературный вечер начнется в 18:00 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Возрастных ограничений нет.
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