Москвичей приглашают на вечер памяти русских литераторов

Жизненные истории и творческие поиски признанных советских литераторов обещают стать увлекательной темой для всеобщего обсуждения. Зрители обратятся к произведениям Георгия Адамовича, Николая Заболоцкого и Георгия Иванова. Ведущие мероприятия познакомят гостей с воспоминаниями современников авторов, прочтут статьи и письма, сообщили на официальном сайте учреждения.

Литературный вечер начнется в 18:00 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Возрастных ограничений нет.