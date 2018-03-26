В Хабаровске сотрудники полиции и представители народной дружины «Правопорядок» заступили на охрану исторической части города 

Дружинники и полицейские будут охранять общественную безопасность в парковой зоне в районе набережной Амура. В краевом центре появилось новое общественное формирование правоохранительной направленности. Более пятидесяти специалистов аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края вошли в состав дружины «Правопорядок». Совместно с сотрудниками городской полиции они будут охранять безопасность жителей и гостей Хабаровска, отдыхающих в парках и скверах в районе набережной Амура. Перед заступлением в первый рейд с напутственным словом к дружинникам обратился начальник главного управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства региона Сергей Кирилюк. Он выразил уверенность, что представители дружины окажут серьезную помощь стражам правопорядка. Ведь у многих за плечами солидный опыт службы в правоохранительных органах. После получения удостоверений дружинники и сотрудники полиции отправились по маршрутам патрулирования. В зону ответственности нового формирования вошли популярные места отдыха и досуга хабаровчан и туристов: Комсомольска площадь, площадь «Хабаровск — город воинской славы», парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского, набережная с прилегающими к ней скверами. В период патрулирования нарушений действующего законодательства не выявлено. В дальнейшем практика совместных мероприятий по охране порядка в исторической части города станет регулярной. Всего в Хабаровском крае действует 146 народных дружин, объединяющих в своих рядах более 1300 человек. С помощью дружинников в 2017 году в регионе раскрыто 27 преступлений, пресечено свыше 1200 административных правонарушений.