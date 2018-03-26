Метшин привлекает бизнес к переработке мусора: «Деньги небольшие, но в большом количестве» 

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника, 26 марта говорил о включении в список приоритетных направлений кредитования малого и среднего бизнеса проектов, связанных с переработкой мусора. В этой связи градоначальник напомнил о непростой ситуации в Волоколамске, сравнив происходящее там с казанской Самосыровской свалкой. Метшин настаивает, что рекультивация свалки позволила избежать того, что сейчас «мы увидели в Волоколамске». «Мы не допустили этой экологической катастрофы. Мы эту экологическую бомбу замедленного действия закрыли», — говорит мэр Казани. Призывая бизнесменов присоединиться к переработке мусора, Метшин отметил, что это, конечно, не переработка нефти. Но бизнес все равно доходный. «Во всем мире это хорошая статья доходов трудолюбивых, терпеливых, умеющих работать с небольшими деньгами, но в большом количестве бизнесменов», — резюмировал Ильсур Метшин.