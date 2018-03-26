С мертвой бабушкой на улице: в Башкирии дожидающихся катафалк родных выгнали из больницы

Жителей Нефтекамска потрясла невероятная история: в больнице умерла пожилая женщина, родственников попросили сопровождать тело в морг, но дожидаться транспорт родных выставили на улицу. Вместе с телом бабушки.

Все произошло накануне вечером, 25 марта, в Центральной городской больнице Нефтекамска.

— Моя бабушка умерла в палате больницы, врачи быстро подготовили документы и велели спуститься вниз и подождать машину, которая отвезет тело в морг. Бабушка лежала с нами на каталке. Время было восемь вечера, к нам подошли охранники, сказали: «Выходите на улицу, ждите там», — рассказала жительница Нефтекамска Алина Мукамышева.

Женщина пыталась уговорить охранников разрешить дожидаться машину в помещении. Но, по ее словам, секьюрити ей нагрубили и выставили людей с мертвой женщиной на мороз.

Около часа мы стояли с мужем на улице, очень замерзли, а рядом все это время в мешке лежала бабушка, — ужасается Алина.

По словам женщины, сопровождающего от больницы не было, родственникам выдали документы, и они сами везли тело в морг.

Занятая похоронами, пожаловаться на неприятную ситуацию руководству больницы Алина просто не успела. Не доложили о форс-мажоре и охранники.

— Извините, нам об этой ситуации ничего не известно. Никто к нам не обращался, — изумилась главный врач больницы Альбина Кузнецова. «Люди молчат, но нарушения есть» Как рассказал Ufa1 бывший заместитель директора уфимского «Комбината спецобслуживания населения» Владимир Наумкин, подобное происшествие в больницах увы, не редкость. — Тело в морг должны обязательно сопровождать сотрудники больницы, особенно, если родственники не могут это сделать, — пояснил Владимир Наумкин. — Люди о таких ситуациях зачастую молчат, но они есть. То, что охрана выгнала людей на улицу с телом свидетельствует о черствости, это ведь очень стрессовая ситуация. Из-за такого обращения родственники могут взыскать с больницы компенсацию морального вреда.