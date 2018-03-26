Ещё
С мертвой бабушкой на улице: в Башкирии дожидающихся катафалк родных выгнали из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

С мертвой бабушкой на улице: в Башкирии дожидающихся катафалк родных выгнали из больницы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жителей Нефтекамска потрясла невероятная история: в больнице умерла пожилая женщина, родственников попросили сопровождать тело в морг, но дожидаться транспорт родных выставили на улицу. Вместе с телом бабушки.
Все произошло накануне вечером, 25 марта, в Центральной городской больнице Нефтекамска.
— Моя бабушка умерла в палате больницы, врачи быстро подготовили документы и велели спуститься вниз и подождать машину, которая отвезет тело в морг. Бабушка лежала с нами на каталке. Время было восемь вечера, к нам подошли охранники, сказали: «Выходите на улицу, ждите там», — рассказала жительница Нефтекамска Алина Мукамышева.
Женщина пыталась уговорить охранников разрешить дожидаться машину в помещении. Но, по ее словам, секьюрити ей нагрубили и выставили людей с мертвой женщиной на мороз.
Около часа мы стояли с мужем на улице, очень замерзли, а рядом все это время в мешке лежала бабушка, — ужасается Алина.
По словам женщины, сопровождающего от больницы не было, родственникам выдали документы, и они сами везли тело в морг.
Занятая похоронами, пожаловаться на неприятную ситуацию руководству больницы Алина просто не успела. Не доложили о форс-мажоре и охранники.
— Извините, нам об этой ситуации ничего не известно. Никто к нам не обращался, — изумилась главный врач больницы Альбина Кузнецова. «Люди молчат, но нарушения есть» Как рассказал Ufa1 бывший заместитель директора уфимского «Комбината спецобслуживания населения» Владимир Наумкин, подобное происшествие в больницах увы, не редкость. — Тело в морг должны обязательно сопровождать сотрудники больницы, особенно, если родственники не могут это сделать, — пояснил Владимир Наумкин. — Люди о таких ситуациях зачастую молчат, но они есть. То, что охрана выгнала людей на улицу с телом свидетельствует о черствости, это ведь очень стрессовая ситуация. Из-за такого обращения родственники могут взыскать с больницы компенсацию морального вреда.
ufa1.ru: последние новости
Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню Башкирский эпос «Урал-батыр» перевели на якутский язык Взорвать нельзя сносить: новостройка в Стерлитамаке стала предметом споров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия234
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП139
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста135
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение