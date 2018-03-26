Ещё
В Спасске-Дальнем не допустили подтопления подвалов жилых домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

В Спасске-Дальнем не допустили подтопления подвалов жилых домов 

Prim.News 1 час назад
Угроза возникла 25 марта.
Накануне, 25 марта, на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем возникла угроза подтопления подвалов нескольких жилых домов. Однако благодаря оперативным действиям управляющей компании и управления по делам ГОЧС города ее удалось устранить.
Во второй половине дня талой водой были подтоплены подвалы двух пятиэтажек на улице Красногвардейская, 100/1 и 100/2. Управляющая компания «Спассктеплоэнерго» приняла решение отключить электричество в доме 100/2, поскольку возникла угроза подтопления вводного электрощита.
Пять человек аварийной бригады экстренно занялись откачкой воды, чтобы не допустить подтопления домов на улицах Парковая и Уборевича. Управляющая компания задействовала также трактор с насосом и вакуумную машину Спасского горводоканала.
По словам начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС Спасска-Дальнего» Константина Панюты, в целях предотвращения ограничения электроснабжения в жилых домах проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного прохода талых вод по оврагу через водопропускную трубу в районе ГСК.
«В результате проведенных работ уровень воды в овраге снизился, вода из подвала дома ушла. В районе возможного подтопления по улицам Уборевича и Парковой проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного прохода талых вод по водосборному коллектору. Подтопления территории не допущено», — рассказал Константин Панюта.
В местах возможного подтопления организовано круглосуточное наблюдение за обстановкой. Работы на понедельник уже спланированы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Prim.News: последние новости
В России снизилась средняя стоимость запчастей для ремонта по ОСАГО В Приморье досрочно прекратили полномочия троих депутатов Учебное парусное судно «Паллада» вышло в первый рейс 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия234
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП139
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста135
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение