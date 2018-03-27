Прокуратура: в Воронеже управляющая компания подделала протокол собрания жильцов 

Против руководства организации завели уголовное дело.
Воронежская прокуратура обвинила одну из городских управляющих компаний в подделке протокола общедомового собрания, где, помимо всего прочего, среди участников отмечен умерший человек. И теперь за это против руководства организации заведено уголовное дело. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. В центре истории оказались жильцы дома №17 по улице Кольцовской. По версии правоохранителей, в ноябре 2016 года им пришли квитанции за оплату услуг ЖКХ, в которых была графа о сборе денег на установку ворот на придомовой территории. Сбор средств коммунальщики аргументировали протоколом собрания собственников жилья, в ходе которого якобы было решено установить эти ворота. Жильцы этим бумагам не поверили — стали разбираться. В декабре 2017 года Центральный районный суд этот протокол собрания признал недействительным, и дело дошло про прокуратуры. Правоохранители прошлись по списку голосования собственников жилья, который был в приложении к протоколу, и выяснилось, что никто из указанных там людей свои подписи на документе не ставил. Более того, среди голосовавших числится умершая женщина. По итогам прокурорской проверки следственные органы завели уголовное дело по статье «Подделка официального документа». Расследование продолжается.